10 продуктов для омоложения организма 16.09.2018, 19:39

Замедлить течение своих лет достаточно просто.

Многие женщины тратят просто сумасшедшие деньги на то, чтобы замедлить ход времени. Покупают дорогостоящие крема, записываются на сеансы к врачам, а долгожданную молодость получают либо на короткий срок действия препарата, либо не получают вовсе, пишет womanway.online.

На самом деле замедлить течение своих лет очень просто! Достаточно пересмотреть свой рацион – некоторые продукты из него исключить, а некоторые добавить и побольше.

Итак, начнем с того, какие продукты можно смело назвать «молодильными яблоками»…

1. Апельсины обеспечат здоровое сердце

Эти фрукты богаты антиоксидантами, которые снижают риск сердечных заболеваний и очищают артерии. Также они способствуют уменьшению поглощения холестерина вместе с вредными продуктами питания. Рекомендуют употреблять 1-2 цитрусовых в день.

2. Помидоры сделают вашу кожу свежей

Они богаты антиоксидантами, которые повышают защиту от ультрафиолета и помогают восстановиться поврежденным клеткам. Также в этих овощах содержится ликопен, который замедляет возрастные изменения кожи.

3. Миндаль поможет быть всегда энергичным

Витамин Е поможет сохранить физическую активность, а огромное количество антиоксидантов повысят выносливость.

4. Оливковое масло укрепит кости

Если вы все еще сомневаетесь чем заправить салат, то очень зря! Группа испанских ученых пришла к выводу, что систематическое употребление оливкового масла повышает уровень остеокальцина – маркера сильных и здоровых костей.

5. Бананы сделают ваши мышцы эластичными

Фрукты богатые калием помогают сохранить мышечную массу. Так как мышцы имеют свойство с годами истощаться – для тех, кто ищет «молодильные яблоки» - бананы будут достойным аналогом.

6. Черника способствует тому, чтобы ваш мозг был всегда «молодым»

Эти ягоды защищают мозг от окислительного стресса, повышают скорость мышления и значительно улучшают восприятие информации. По результатам исследования французских ученых ежедневное употребление черники может снизить негативные возрастные изменения нашего мозга на 2,5 года.

7. Чеснок обеспечит здоровые сосуды

Аллицин, который содержится в этом интересном продукте, очень интенсивно снижает уровень «плохого» холестерина в организме. По результатам исследования американских ученых чеснок предотвращает отложения на стенках артерий.

8. Яблоки улучшают пищеварение

Стоит отдать должное русским сказкам, этот фрукт действительно оказался «молодильным», благодаря пектину, которым он насыщен, стимулируется пищеварение, и мы избавляемся от шлаков и токсинов.

9. Фасоль дарит молодость вашему сердцу

Богатая клетчаткой и витамином В 9, она будет замечательным средством для профилактики диабета и повышенного уровня сахара. Ну, чем не повод добавить ее завтра в салат или в рагу?

10. Листовая капуста поможет сохранить здоровое зрение

Лютеин содержащийся в этом овоще способен замедлить процесс старения сетчатки глаза, также он оберегает ее от всевозможных повреждений.

А теперь пару слов о том, какие продукты помогают вашему телу покрываться морщинами…

Сахар и соль

Простые углеводы в больших количествах непременно приведут к ускоренному старению кожи. Это совершенно не означает, что от них нужно напрочь отказываться, но стараться свести их употребление до минимума, все-таки стоит.

Кофеин

Обильное употребление кофе приводит к ослаблению костной ткани и препятствует всасываемость витамина Д.

Продукты животного происхождения

Они угнетают многие функции организма: подавляют иммунитет, образуют много шлаков в организме, а также служат средой для развития вредных бактерий в кишечнике.

Оставаться молодыми очень просто – для этого не нужны дорогостоящие баночки с чудо-кремами, для этого достаточно осознанно составлять рацион своего питания.