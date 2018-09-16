Видеофакт: Роналду забил первые голы за «Ювентус» 16.09.2018, 20:01

Португальский нападающий оформил дубль в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Туринский «Ювентус» дома в матче четвертого тура чемпионата Италии переиграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

В составе хозяев оба мяча забил португальский форвард Криштиану Роналду, отличившийся на 50-й и 65-й минутах. Для 33-летнего нападающего эти голы стали первыми в составе «Ювентуса».

Роналду забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. В лигах разных стран он провел общей сложности 517 матчей. Португалец забил 3 мяча за лиссабонский «Спортинг», 84 — за «Манчестер Юнайтед», 311 — за мадридский «Реал», 2 — за «Ювентус».