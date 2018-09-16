Видеофакт: Роналду забил первые голы за «Ювентус»
- 16.09.2018, 20:01
Португальский нападающий оформил дубль в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
Туринский «Ювентус» дома в матче четвертого тура чемпионата Италии переиграл «Сассуоло» со счетом 2:1.
В составе хозяев оба мяча забил португальский форвард Криштиану Роналду, отличившийся на 50-й и 65-й минутах. Для 33-летнего нападающего эти голы стали первыми в составе «Ювентуса».
For all those who missed it!🔥 #Ronaldo #Juventus #firstgoal #goal #SerieA pic.twitter.com/Bny9ShNKE8— Aiyoo (@IngulkarRohit) 16 сентября 2018 г.
Роналду забил свой 400-й гол в национальных чемпионатах Португалии, Англии, Испании и Италии. В лигах разных стран он провел общей сложности 517 матчей. Португалец забил 3 мяча за лиссабонский «Спортинг», 84 — за «Манчестер Юнайтед», 311 — за мадридский «Реал», 2 — за «Ювентус».
He Arrives #Ronaldo's 2nd goal for Juventus 😍🔥 pic.twitter.com/Ir1qJaw0O4— Rishi balaji (@rishibalaji97) 16 сентября 2018 г.