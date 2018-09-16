Белорусские туристы застряли в Египте 2 16.09.2018, 20:07

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Фото: onliner.by

Белорусы по прилете домой собираются подавать иск в отношении туроператора.

В последнее время все чаще приходится рассказывать о злоключениях белорусских туристов по вине своенравного украинского туроператора Join UP!. Организация то переносит рейсы из Киева во Львов, то отменяет их так, что туристы вынуждены по несколько дней сидеть в аэропорту. Артема, чей отдых в Шарм-эль-Шейхе должен был закончиться несколько часов назад, сия чаша также не минула, пишет «Онлайнер».

Вместе с друзьями он должен был сегодня в середине дня покинуть песчаные берега Египта и вернуться в Киев, откуда были забронированы билеты в Минск. Но туроператор Join UP!, а точнее его аффилированная авиакомпания SkyUp перенесла рейс на девять часов вперед. И если в белорусской столице ребята планировали быть уже к вечеру, то только к ночи они вылетят из Египта: рейс назначен на 23:30.

Фото: onliner.by

— Наверняка тут есть и другие белорусские и украинские туристы, которые попали в аналогичную ситуацию. С представителями туроператора и авиакомпании совершенно невозможно связаться, местный гид от туроператора на нас попросту забил и предлагает все вопросы решать самостоятельно. Хорошо, что хоть в отеле нам разрешили оставить на руках браслеты — можем сходить в туалет или перекусить. Но, естественно, из своих номеров нас выселили еще утром.

Несмотря на то что у ребят были страховки на случай задержки чартерных рейсов, страховой агент считает, что в данном случае все в порядке, ведь рейс не задержался, а попросту был перенесен на время попозже.

Фото: onliner.by

— Для них девять часов — это нормально. Мы прилетим в киевский аэропорт Жуляны уже глубокой ночью. Не знаю, как будем добираться в Минск. Могли бы забронировать какие-то билеты, но уже попросту боимся это делать, так как не уверены, что рейс не перенесут снова.

Артем и его друзья настроены решительно и по прилете домой собираются подавать иск в отношении туроператора, у представительства которого в Бресте и покупали путевки. Учитывая, что белорусов на этом рейсе будет достаточно много, а интересы у них примерно совпадают, то у них будет над чем скоротать время до посадки в Киеве.