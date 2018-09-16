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Третий Рим — Петушки

  • Елена Рыйгас, «Эхо Москвы»
  • 16.09.2018, 20:40
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Патриарх Кирилл начнет бомбить Воронеж?

С конца августа 2018 года удельный вес церковных новостей в информационном потоке дорос до категории стихийного бедствия или социальных потрясений, как это обычно бывает после налета урагана или повышения цен на алкоголь. Мхатовские паузы патриарха Константинопольского Варфоломея в вопросе предоставления автокефалии Православной церкви на Украине чередовались с конкретными и четкими (через «о») заявлениями Легойды принять жесткие меры по отношению к иерарху №1 в православном мире. С момента прибытия в Украину константинопольских экзархов до созыва внеочередного заседания Священного синода РПЦ 14 сентября в воздухе витала интрига, что это будут за жесткие меры: патриарх Кирилл вызовет патриарха Варфоломея на дуэль с обещанием сделать из него телячью отбивную или, наоборот, начнет бомбить Воронеж?

Как следует из текста заявления, принятого Священным синодом, жесткие меры в первую очередь будут направлены на Воронеж. То есть, патриарх Кирилл, чей титул проблематичен просто потому, что патриаршество Москве в далеком 1589 году было учреждено обманным путем, с 15 сентября прекращает поминать патриарха Варфоломея за богослужениями. На церковном языке это можно было бы назвать расколом, но со стороны самих раскольников нет обоснования своей позиции обязательными ссылками на догматы, каноны и другие предметы религиозных споров, обычно содержащиеся в Священном писании.

Есть лишь повторение мантры о канонической территории и ее границах. Не подходит под определение раскола и половинчатость разрыва церковных отношений: теперь нельзя поминать имя патриарха Варфоломея всуе, но служить с другими представителями Константинопольского патриархата вполне возможно. Иначе тогда придется настолько отделяться от всего остального религиозного мира, что под санкции попадут все мощи и священные артефакты, исправно доставляемые с канонических территорий Константинопольского патриархата. На такой глубокий раскол князья Церкви пойти не способны.

Достаточно взглянуть на их лица: типичные владельцы шубохранилищ, выращенные в советское время типажи, для которых обычно нет никакой разницы, чем заниматься в жизни: быть завхозом в футбольном клубе «Зенит» или руководить академической филармонией; возглавлять РЖД или заниматься поставками благодатного огня спецрейсами; кататься на горных лыжах в Швейцарии или восседать на патриаршем престоле. В последнем случае и то и другое вполне можно совмещать, для этого нужна только нерефлексирующая паства, которой все равно, каким мощам поклоняться.

Церковно-территориальный конфликт при всей своей предсказуемости конечного результата интересен небольшими деталями, которые усиливают оппозицию «дипломатический протокол – подворотня» и превращают скучные разборки между странно одетыми и архаично говорящими людьми в красочный сериал.

Достаточно посмотреть на присланных патриархом Варфоломеем двух экзархов на Украину: архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Каждый из них – это молодой Папа с волевым взглядом, начитанностью, хорошим образованием и честно написанной кандидатской в стенах духовной академии. Если патриарх Варфоломей специально выбирал их по внешним критериям, то за ним необходимо признать мастерство троллинга.

Кого может противопоставить этим симпатичным экзархам Московская патриархия? Только епископов с мутными глазами, о которых классик сказал: «жандармы с епитрахилями на шеях». Достаточно взглянуть на Варсонофия Судакова, Илариона Алфеева или Питирима Волочкова (архиепископа Сыктывкарского). Все архиереи Русской православной церкви повторяют одну и ту же жизненную траекторию: сначала служат денщиками у какого-нибудь церковного князя, стирая ему носки. Затем идут на повышение, поступая в духовные заведения. Автоматом получают хорошие оценки в семинарии, защищают сворованную или написанную литературным негром кандидатскую по богословию и затем сами становятся епископами: со штатом денщиков и массажистов. Таковы, например, архиепископ Верейский Амвросий Ермаков (из обслуги патриарха Алексия II) или другой, «главный по молодежи», епископ Выборгский Игнатий Пунин (из обслуги патриарха Кирилла). Когда жандармы с епитрахилями грозятся навести кругом «Третий Рим» и «Русский мир», по их лицам сразу видно, что единственное на что они способны, это безостановочно ходить крестными ходами вокруг Курского вокзала.

Елена Рыйгас, «Эхо Москвы»


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