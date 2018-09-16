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В Беларуси в работе платежных терминалов произошли сбои

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  • 16.09.2018, 20:46
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В некоторых магазинах и на заправках не принимают карточки.

В Беларуси возникли проблемы в работе некоторых платежных терминалов. Читатели tut.by сообщают, что из-за сбоев испытывают сложности при оплате товаров и услуг банковскими карточками, в том числе в торговых сетях и на автозаправках.

— В Минске на Востоке и в Уручье не обслуживаются банковские карты в банкоматах и магазинах, — сообщает один из пользователей. Другой пользователь отмечает, что «жена не смогла талончики на троллейбус купить в «Белсоюзпечати». «В «замкадьи» тоже в магазине терминалы не работают», — сообщает еще один пользователь.

Читатели также отмечают, что не могут расплатиться банковской карточкой в некоторых торговых сетях, а также на автозаправках. О проблемах сообщают жители Минска и Гомеля.

— В «Евроопте» отвалились платежи по картам, — отмечает пользователь.

Так, в колл-центре торговой сети «Евроопт» подтвердили, что в течение дня отмечаются технические сбои в приеме оплат банковскими карточками, проблемы возникли не только в Минске. Работают ли платежные терминалы, специалист рекомендовала уточнять в конкретном магазине, который намерены посетить.

В колл-центре банковского процессингового центра пояснили, что сбои произошли с терминалами фирмы «Туссон».

— Проблемы с терминалами наблюдаются. Когда будут устранены сбои — мы не обладаем данной информацией. Сбои произошли с терминалами фирмы «Туссон», — пояснили в колл-центре банковского процессингового центра.

Оперативно связаться с представителями компании «Туссон» в воскресенье вечером не удалось. На сайте компании говорится, что среди ее клиентов — банки, розничные магазины, магазины-склады, сети аптек, рестораны, бары, кафе.


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