Брестчане вновь вышли на площадь 1 16.09.2018, 21:07

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ФОто: tut.by

На площадь Ленина в Бресте вновь пришли противники строительства аккумуляторного завода.

16 сентября на площадь Ленина в Бресте вновь пришли противники строительства аккумуляторного завода — более 60 человек. Они кормили голубей, стояли группами и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, передает «Радые Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

Собравшиеся говорили, что местная власть их не слышит. В частности активист Дмитрий Бекалюк рассказал, что звонил на прямую линию председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, которая была организована 15 сентября. Он хотел задать руководителю области вопросы, касающиеся строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Оператор прямой линии узнавала тему вопроса, а также спрашивала, обращался ли уже звонивший ранее по этому поводу. Когда Бекалюк сказал, что непосредственно к Лису не обращался, оператор сообщила, что специалистами «1АК-Group» («Первая аккумуляторная компания») для ответа на вопросы о деятельности предприятий, которые туда входят, создан единый информационный канал (ООО «АйПауэр», строящее под Брестом аккумуляторный завод, входит в «1АК-Group»).

По мнению Бекалюка, его не соединили с Лисом, потому что он не смог бы дать внятный ответ на его вопрос.

Еще один активист Демьян Лепесевич, который также вчера пытался дозвониться на прямую линию, удивлен, что оператор прямой линии решает, соединять ли человека с руководителем облисполкома.

Правозащитник Роман Кисляк считает, что «такие прямые линии — имитация общения с людьми».

«Вопросы фильтруются, отбираются. Чиновники отвечают на вопросы, которые удобны властям и показывают их в лучшем свете. А людей, которые задают неудобные вопросы, просто не допускают на такие прямые линии», — отметил Кисляк.