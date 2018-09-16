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Тайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг

  • 16.09.2018, 21:33
Фото: EPA

Мощный тайфун достиг юго-восточного побережья Китая.

Мощный тайфун "Мангхут", который ранее обрушился на Филиппины, достиг юго-восточного побережья Китая. Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, достигают 100 км в час, передает ВВС.

ФОТА: EPA

В китайской провинции Гуандун объявлен самый высокий уровень тревоги в связи с приближением тайфуна, эпицентр которого ранее прошел в непосредственной близости от центра Гонконга.

Фото: EPA

Из-за тайфуна в Гонконге были закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры. Приостановлено движение транспорта, отменены сотни авиарейсов.

В провинции Гуандун были эвакуированы более двух миллионов человек.

Фото: Getty Images

Число жертв тайфуна за минувшие сутки увеличилось с 30 до 49, больше всего погибших - на Филиппинах. Среди жертв - один младенец и один ребенок не старше двух лет.

Большинство погибших - жертвы оползней, вызванных проливными дождями.

Тайфун "Мангхут" пока является самым мощным штормом с начала 2018 года.

Фото: EPA

Тайфун достиг побережья Китая днем в воскресенье. Первым пострадавшим от тайфуна городом в Китае стал Цзянмынь.

Власти Гонконга также объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции.

Фото: Getty Images

Порывы ветра в Гонконге достигали скорости более 110 км в час. По данным властей Гонконга, всего 111 человек получили травмы.

В некоторых районах уровень воды поднялся на 3,5 метра.

Фото: EPA

Власти рекомендовали жителям города не выходить на улицу. Но не все последовали рекомендациям властей.

"Этим утром я вышел на пробежку. Я люблю свежий воздух, к тому же никого на улице не было, и ни одной машины. В обычный день такого не увидишь", - рассказал агентству Франс пресс житель мегаполиса Хао Чэнь.

Фото: EPA

По прогнозам метеорологов, тайфун "Мангхут", которому изначальна была присвоена наивысшая пятая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику станет тропическим циклоном.

"Мангхут" уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет.

Фото: JEROME FAVRE/EPA

По всему пути своего следования он оставляет серьезные разрушения.

Ранее власти Филиппин заявили, что на этот раз были подготовлены к удару стихии намного лучше, чем в прежние годы: в десятках провинций были объявлены штормовые предупреждения, движения морских и воздушных судов ограничены, школы закрыты. Армия приведена в повышенную готовность.

В 2013 году жертвами тайфуна "Хайян" стали более 7000 человек, большинство из них - жители Филиппин.

Фото: Reuters

Тогда причиной большей части смертей и разрушений стали штормовые волны. Тогда в городе Таклобан пятиметровой волной был разрушен терминал городского аэропорта, расположенного непосредственно на побережье.

На этот раз власти Филиппин заранее оповестили об опасности население, отменили занятия в школах и вузах, провели эвакуацию и подготовили военных для оказания помощи в случае необходимости.


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