В центре Гродно появился плакат с пропавшими без вести белорусами 16.09.2018, 22:15

Фото: hrodna.life

Гродненцы охотно подходят и интересуются пропавшими без вести людьми.

Вечером 16 сентября на улице Советской появился большой плакат с упоминанием похищенных и пропавших без вести политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского, передает hrodna.life.

Кто повесил плакат неизвестно, но и снимать его пока никто не спешит. Гродненцы охотно подходят и интересуются пропавшими без вести белорусами.

Напомним, ровно 19 лет назад в Минске при невыясненных обстоятельствах исчезли оппозиционный политик Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.