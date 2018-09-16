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Швейцария потребовала от РФ прекратить шпионаж на своей территории

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  • 16.09.2018, 22:20

МИД Швейцарии выступил с официальным заявлением.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии в воскресенье выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. В МИД страны указали, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан.

Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России, «каждый четвертый» из которых является шпионом.

В минувшую пятницу швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ вроде «Новичка», который, как считают в Лондоне, использовался при отравлении в Солсбери.

Помимо этого газета Tages Anzeiger утверждала, что граждане России были также причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).


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