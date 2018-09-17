Финт ушами 1 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

17.09.2018, 8:05

4,006

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Как в Минздраве собираются «победить» коррупцию.

11 сентября Лукашенко на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения в очередной раз вспомнил тему коррупции в ведомстве. «Коррупция случается везде, но в здравоохранении проблема стала не точечной, а сквозной, системной. Она коснулась не отдельных должностных лиц, а затронула практически всю вертикаль», - сказал правитель. И спросил министра здравоохранения Валерия Малашко: «Вы мне так вот искренне скажите - вы способны руководить министерством?»

Но, судя по всему, после скандальных задержаний в июне, в системе здравоохранения мало что поменялось. Об этом свидетельствует скандальная история с закупкой не зарегистрированной в Беларуси корейской вакцины «Эупента». После ее применения умерли двое детей. Два аукциона для закупки вакцины почему-то не состоялись, в результате министерство купило препарат, причем не зарегистрированный в Беларуси, без конкурса у одной корейской фирмы.

Сразу же после совещания министр Малашко, комментируя государственным телеканалам меры, которые собирается принять для борьбы с коррупцией, заявил:

«Сегодня мы должны вводить систему и внутренней безопасности. Это не столько милицейские функции, так скажем, сколько в первую очередь опытные экономисты, которые будут контролировать средневзвешенные цены на ту технику, которая приобретается, лекарственные препараты, контролировать порядок проведения тех или иных процедур».

Это просто классика бюрократического финта ушами. Что нужно делать, если возникла какая-то проблема? Ответ бюрократа, как правило, всегда одинаков: надо создать комиссию. В данном случае планируется организовать в ведомстве новую структуру, которая должна «бороться» с коррупцией. Если же она не совладает с этой задачей - то создать новую структуру, которая будет следить за первой? Это в дополнение к КГБ и других многочисленным правоохранительным и контрольным органам. В рамках существующей системы чиновник по-другому мыслить просто не может.

Между тем методы борьбы с коррупцией в мире хорошо известны. Обратил бы внимание только на такие вещи, как прозрачность, гласность в деятельности государственных органов, а также контроль со стороны общества с помощью независимых СМИ.

Но вот как раз это для белорусских ведомств, в частности для Министерства здравоохранения, абсолютно неприемлемо. Вспомним ту же историю с корейской вакциной. Как только журнал «Ежедневник» опубликовал расследование о причинах смерти ребенка в Ганцевичском районе после прививки, то Минздрав обратилась в прокуратуру с требованием наказать журналистов. Мол, «формат подачи и грубое изложение фактов в статьях, опубликованных на одном из интернет-ресурсов и перепечатанных другими СМИ, могут нанести ущерб национальной безопасности Республики Беларусь в сфере здравоохранения». То есть не действия системы здравоохранения, в результате которых умирают дети, наносят ущерб национальной безопасности страны, а то, что об этом пишут СМИ! Феноменальная логика.

Через два дня после публикаций о скандале с корейской вакциной высокие чиновники Минздрава пригласили журналистов, чтобы выразить свою позицию. На брифинг собралось большое количество журналистов, они имели много вопросов. Однако чиновники министерства зачитали поочередно свои заявления и убежали, отказавшись отвечать на вопросы представителей СМИ. Наверное, есть что скрывать?

Вот как раз неподконтрольность обществу, отсутствие обратной связи с населением, закрытость и непрозрачность, непонятная секретность и создают почву для коррупции. И никакая новая бюрократическая структура в рамках ведомства по борьбе с коррупцией проблему не решит.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»