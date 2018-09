Солсберецкие шпильоны Александр Ерофеев

17.09.2018, 8:41

Миф о Джеймсе Бонде рушится на глазах.

Я ждал, что об этом кто-нибудь напишет, но пока так и не увидел нигде ничего подобного. Что ж, возьму снова на себя эту неблагодарную роль — займу метапозицию и возьму костюм Ролана Барта взаймы на пару часов.

И снова будем препарировать миф о Джеймсе Бонде. Я это уже делал однажды, в 2015-м, по схожему поводу.

Но сначала предупреждение: препарирование наличной реальности сродни работе патологоанатома — весьма неприятное и дурно пахнущее занятие; но философия вообще не для слабых духом, потому что всегда ставит перед нами крайне неудобные вопросы, которые бы нам хотелось не задавать. Но об этом не невозможно говорить, а значит и не следует молчать.

В общем, я вас предупредил, дальше читайте на свой страх и риск. И да, я знаю, что Петров и Боширов с высокой долей вероятности самые настоящие убийцы, заслуживающие справедливого наказания — не надо мне об этом заботливо напоминать в комментариях.

Мой тезис незамысловатый, как речь Петрова и Боширова в их интервью: то, что мы сейчас наблюдаем, — это крушение мифа о Джеймса Бонде, разворачивающееся у нас на глазах.

Джеймс Бонд:

* Дэниел Крейг;

* гетеросексуальный донжуан;

* bespoke костюмы с иголочки;

* шикарные девицы в коктейльных платьицах, теряющие разум, сознание, и эти самые платьица от одного его появления на горизонте;

* гламурные вечеринки в лучших мировых столицах;

* diamonds are forever;

* разбитые вдребезги Астон Мартины;

* poison of choice: мартини: shaken, not stirred;

* licence to kill, выданная британским правительством;

* пистолет с глушителем.

В итоге: красиво исполненные убийства на фоне гетеросексуальной women-friendly высокобюджетной [Spectre, 2015 — 230-300 млн. долларов] рекламы изысканного образа жизни модерна.

«Как ему можно отказать… убивать?»

Солсберецкие шпильоны:

* Александр Петров и Руслан Боширов;

* угрюмые русские мужики на задании и по легенде ГРУ;

* ужасно одетые;

* никаких вечеринок в ночных клубах Лондона;

* дешёвый отель-ночлежка с одной кроватью на двоих;

* электричка до Солсбери вместо изысканных карет последних моделей;

* фитнес вместо мартини;

* лицензия на убийство, выданная российскими властями;

* poison of choice: «Новичок» во флаконе духов «Нина Риччи».

В итоге: убийство в стиле постмодернистской иронии.

Дешёвые декорации протагонистов, эконом-класс самолёта, электрички до Солсбери туда и сразу обратно, никаких развлечений, авансовый отчёт о командировке по возвращении.

Nothing personal, it's just business.

Ан нет, вся мировая и российская общественность возмущена до мозга костей. Но почему?

Мир вдруг узнал, что шпионы реальны и они убивают реальных людей? Смешно, право слово. Взрослые же все люди вроде.

Кажется, что здесь что-то другое. И это другое, как мне кажется: мир вдруг во всей первозданной и необузданной красе увидел как это происходит на самом деле. Убивали и раньше, но тогда рыцари плаща и кинжала были окружены ореолом изящных мифов, слухов и домыслов. А всё потому, что не было тогда в мире тотальной прозрачности, онлайн-букинга и всеприсутствующих оруэлловских очей CCTV.

И вот вдруг сейчас мы узнали, что Деда Мороза не существует. Нет никакого Джеймса Бонда, как ни уверяли нас 24 рекламных ролика в его поддержку — в реальности есть только Петров и Боширов.

Миф рушится на наших глазах.

И это больно. Это эстетически и этически отторгает и вызывает гнев и возмущение.

И это нельзя развидеть. Мы бы хотели бы видеть только вечную бондиану, и не ходить на эту мировую премьеру «Солсберецких шпильонов», но проблема в том, что кинотеатр повсюду, глобальный гиперэкран гипермодерна не оставляет возможности не смотреть — и нам, как зрителям в первом эпизоде «Чёрного зеркала», остаётся морщиться, фыркать, то и дело закрывая лицо руками, но дожидаться финальной участи свиньи и премьер-министра в прямой трансляции.

Александр Ерофеев