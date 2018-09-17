Тайфун «Мангхут» обрушился на Китай: пострадали более 350 человек 17.09.2018, 8:54

Фото: Bullit Marquez / AP / Scanpix / LETA

Порывы ветра превышали 100 км в час.

В результате действия тайфуна Мангхут, который стал причиной гибели уже 59 человек жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек. Об этом сообщает BBC.

Тайфун достиг побережья Китая днем, порывы ветра превышали 100 км в час.

По данным RTHK, от удара стихии пострадали уже 362 человека.

В Гонконге объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, закрыли учебные заведения.

Тайфун Мангхут, которому присвоили наивысшую пятую категорию по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.

По состоянию на 16 сентября 2018 года жервтами тайфуна на Филиппинах стали 28 человек.