Тайфун «Мангхут» обрушился на Китай: пострадали более 350 человек
- 17.09.2018, 8:54
Порывы ветра превышали 100 км в час.
В результате действия тайфуна Мангхут, который стал причиной гибели уже 59 человек жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек. Об этом сообщает BBC.
Тайфун достиг побережья Китая днем, порывы ветра превышали 100 км в час.
По данным RTHK, от удара стихии пострадали уже 362 человека.
В Гонконге объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, закрыли учебные заведения.
Тайфун Мангхут, которому присвоили наивысшую пятую категорию по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.
По состоянию на 16 сентября 2018 года жервтами тайфуна на Филиппинах стали 28 человек.