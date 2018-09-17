закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Лев Марголин: Власти ограничивают доллар из-за нового витка инфляции

9
  • 17.09.2018, 9:09
  • 7,049
Карикатура: cartoon.kulichki.com

Белорусам надо готовиться к росту цен на все.

Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на «исключение использования иностранной валюты» в расчетах на территории страны с целью сокращения «инфляционных ожиданий», сообщает «Завтра твоей страны».

— Если есть доверие к национальной валюте, то никто не задумывается о долларах и доллар сто лет никому не нужен, — говорит экономист Лев Марголин. — Если к национальной валюте доверия нет, то можно, как в СССР, ввести смертную казнь за валютные операции, но люди все равно будут стремиться покупать и держать валюту. Инфляцию подогревает не то, что человек думает, например, об арендной плате, привязанной к доллару или евро, а то, что происходит девальвация национальной валюты и каждый белорус понимает: падает белорусский рубль — жди повышения цен. Ведь в Беларуси открытая экономика, у нас 60% ВВП связано с валютой: это либо экспорт, либо импорт. Найти импортную составляющую можно в любом белорусском товаре, включая хлебобулочные изделия.

— Почему тема дедолларизации, о которой говорили много лет назад, но потом забыли, снова возникла?

— Потому что опять началась ползучая девальвация и возникла угроза очередного инфляционного витка. А раз есть угроза инфляции, то правительству надо что-то делать.

— Что может изменить отвязка от валюты?

— По большому счету, ничего. Есть масса стран, где достаточно крепкая своя валюта, и никто там не запрещает расчеты в других валютах, но просто никто этого не делает. Ничего общего со снижением инфляции так называемая дедолларизация не имеет. Тем более что основную часть номинированных в СКВ вещей мы уже ликвидировали несколько лет назад. Пока российский рубль был тверд, белорусскую валюту, которая на 50% или даже больше привязана к российскому рублю, можно было держать. Как только российский рубль пустился в свободное плавание, тут же поплыл и белорусский рубль.

— На чем, кроме дедолларизации, следовало бы сосредоточиться белорусскому правительству в первую очередь?

— Прежде всего нужно диверсифицировать экономику, а для этого нужно ее реформировать, чтобы мы свои товары могли отправлять на экспорт не только в Россию, но и в другие страны, причем не экзотические, типа Узбекистана или Венесуэлы, а нашим соседям – в Евросоюз и Украину, в том числе и в РФ. На эти страны должно приходиться 70-80%, если даже не больше, нашего экспорта и импорта. У нас же, когда мы говорим экспорт, то понимаем, что это Россия, а то, что на бумаге у нас половина экспорта приходится на ЕС, это прежде всего нефть, нефтепродукты, калийные удобрения, то есть, то, объемы чего увеличить сложно.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари