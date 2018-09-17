закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Столтенберг заявил о готовности НАТО ответить на кибератаки из России

  • 17.09.2018, 9:29
Йенс Столтенберг
Фото: Photothek/Getty Images

Нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех участников Альянса.

НАТО может применить положения пятой статьи своего устава в случае кибератак со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios, передает РБК.

Генсек, однако, уточнил, что решение о совместном ответе не будет приниматься автоматически. «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки», — Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не будет уточнять, при каких условиях будет применяться пятая статья. «Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику», — резюмировал Столтенберг.

Текст пятой статьи устава НАТО допускает большие возможности для трактовок. Статья гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса «будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран Альянса окажет помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

В июне НАТО и Европейский союз объявили о запуске совместной системы уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве.

Столтенберг тогда пояснил, что между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству. «Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ», — рассказал он тогда.

Этим шагам предшествовали заявления об обеспокоенности в связи с возросшим числом хакерских атак, нацеленных на объекты альянса. По озвученным Столтенбергом данным, еще в 2016 году в НАТО отметили резкий рост кибератак на объекты блока. В среднем количество кибератак тогда выросло на 60% по сравнению с 2015 годом и составило около 500 в месяц. Столтенберг пообещал, что тема защиты от кибератак будет играть значительную роль в дальнейшей деятельности НАТО.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари