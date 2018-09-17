Костровые революции 1 17.09.2018, 9:20

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Нет, Кремль ничего не понял и ничего понимать не хочет.

Позорные выборы в Приморье с переворачиванием результата в самый последний момент, когда было посчитано 98% бюллетеней - тому подтверждение.

Ощущение, что Путин, узнав про поражение назначенного им кандидата, не то что срывал звезду Героя с груди Кириенко, но бил его по мордасам, как проштрафившегося денщика, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

А скорее, Путин еще ничего и не узнал. Но Кириенко настолько испугался утреннего доклада президенту о приморском провале, что приказал своим денщикам исправлять ситуацию ценой любых, самых недостоверных фальсификаций, с помощью любых запугиваний, подкупов и обещаний.

Система окончательно закуклилась. Если она боится самой себе признаться в ошибках, если она боится допустить даже мысль о поражении. Причем, поражении вовсе не фатальном, а локальном.

Еще несколько лет назад при заслуженно критикуемых всеми Володине и Чурове система все же могла еще признать победу несистемного Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга. Или коммуниста Левченко на выборах губернатора Иркутской области. Могла позволить себе допустить на московские выборы оппозиционера Навального.

При Кириенко и Памфиловой стремительно дряхлеющий и деградирующий режим ничего подобного позволить себе не может. Навального, теперь регулярно отдыхающего в СИЗО, вместо выборов зовет на дуэль начальник Росгвардии, обещая сделать из него отбивную. У коммуниста Ищенко, который, кстати, немедленно заявил о полной лояльности курсу Путина, в последний момент просто отнимают победу.

Возможно, власти думают, что своей непоколебимой твердостью они загнали в угол всех, кто протестует, всех, кто недоволен. На самом деле они загнали в угол себя.

И делают это изо дня в день с удивительным упорством.

Не исключено, что приморцы утрутся и не выйдут протестовать против наглой подтасовки на губернаторских выборах. Или выйдет небольшая кучка активистов. Как на митинги против пенсионной реформы.

Это не должно успокаивать власти. Это должно ее пугать.

Сажайте за репосты, бейте дубинками на митингах, снимайте с выборов. Чем ожесточеннее вы это делаете, тем сильнее закручиваете крышку котла, в котором в нищете и беспросветности варится народ.

Когда крышку снесет, когда рванет этот котел, из-за чего вдруг взбунтуется уже не кучка активистов, а широкие народные массы - предсказать невозможно.

Но, лишая людей возможности мирного протеста, свободного выражения мнения, окончательно дискредитируя саму идею выборов, именно вы разогреваете этот котел до критической температуры.

Украденные выборы в Приморье - целый воз дров в костер революции.

И вы сами подвозите и подвозите эти дровишки из вашего заколдованного кремлевского леса...