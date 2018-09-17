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В столице Македонии прошел митинг за новое название страны

  • 17.09.2018, 9:58
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Македонцы выступили за скорейшее вступление в НАТО и ЕС.

В столице Македонии Скопье 16 сентября собрались несколько тысяч македонцев, чтобы выразить свою поддержку членству в НАТО и Европейском союзе, а также выступить за изменение названия страны. Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты пришли к офису Европейского союза в Македонии, где к ним вышел премьер-министр Зоран Заев.

На митинге он заявил, что для Македонии нет другой альтернативы, кроме евроинтеграции и вступления в НАТО. "Это наш ориентир для лучшей жизни", – подчеркнул Заев.

Он призвал жителей страны на референдуме 30 сентября проголосовать за переименование страны и заявку на членство в НАТО и ЕС. Выступающие против националисты, в свою очередь, организовали в городе Стил свой митинг.

По данным издания, на него пришло около двух тысяч человек. Националисты считают, что членство в НАТО и ЕС и переименование страны по заявке Греции противоречит государственным и национальным интересам. Спор относительно названия Македонии продолжался более 25 лет.

Греция последовательно блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое в Афинах считали греческим этнонимом.

Однако 12 июня 2018 года было объявлено, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". Греция одобрила этот вариант. Договоренность приветствовали в НАТО и Европейском союзе. В Скопье состоялись митинги против переименования государства.

Президент Македонии отказался подписывать решение правительства страны, но парламенту удалось преодолеть его вето. На референдуме, который пройдет в Македонии 30 сентября, гражданам страны зададут вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии между Республикой Македония и Грецией?"


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