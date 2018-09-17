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Смех похоронит Путина

  • Игорь Эйдман
  • 17.09.2018, 10:06
  • 1,936
Игорь Эйдман

Скоро над российскими властями будут смеяться даже младшеклассники.

Обращение Золотова к Навальному и интервью "Петрова" и "Боширова" Симоньян — симптомы одной болезни. Российские власти полностью потеряли адекватность, оторвались от реальности, живут в собственном шизомире. А главное, они стали просто смешны.

В их мире благородный офицер Золотов выпорол скверного мальчишку-Навального, а блестящий журналист Симоньян взяла интервью, убедительно опровергающее причастность российских спецслужб к отравлению Скрипалей. Как тяжело психически больные, они отказываются принимать очевидную для окружающих реальность, в которой Золотов показал себя злым клоуном, полным дураком и трамвайным хамом, сделав при этом Навальному отличный пиар; а недалекая Симоньян в своем интервью продемонстрировала всему миру, что несшие невероятную околесицу и путающиеся в показания "Боширов" и "Петров", - взятые за руку путинские киллеры.

Российские власти стали смешны и даже не понимают этого. Над ними уже хохочет в голос многомиллионный Рунет. Скоро над ними будут смеяться даже ученики младших классов. Смех уничтожает "чудо, тайну и авторитет" власти, страх и преклонение перед ней; освобождает сознание от гипноза пропаганды. Смех похоронит этот весьма серьезный в своем клиническом идиотизме режим.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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