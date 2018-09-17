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Мэр Лондона требует провести второй референдум по Brexit

  • 17.09.2018, 10:27

Hужно дать людям снова высказать свое мнение.

Лондонский мэр Садик Хан призвал провести еще один референдум по поводу членства Великобритании в Европейском Союзе, об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Хан считает, что переговоры премьер-министра Великобритании с ЕС "погрязли в путанице и зашли в тупик" и привели страну к разрушительному пути.

"Жалкий провал правительства - и огромный риск, с которым мы сталкиваемся в результате плохого соглашения или без соглашения о Brexit, - означает, что нужно дать людям снова высказать свое мнение – вот теперь правильный и единственный подход к нашей стране", - сказал он.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но план Терезы Мэй о выходе из ЕС все еще не принят. Некоторые депутаты, а также профсоюзные и бизнес-лидеры в Британии выступают за то, чтобы люди должны сказать последнее слово по поводу любого соглашения с Брюсселем.

Мэй неоднократно исключала второй референдум. По ее словам, депутаты получат возможность проголосовать за то, нужно ли соглашаться на сделку с Брюсселем.


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