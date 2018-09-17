Как белорусы протестуют против застроек 17.09.2018, 10:30

Самые горячие протесты на почве строительства.

В Светлогорске и Бресте на прошлых выходных протестовали против новых заводов, которые местные жители считают опасными для своего здоровья. «Радыё Свабода» составила карту самых горячих протестов на почве строительства. Журналисты взяли открытые конфликты, где местные жители активно выступают против застройщиков или инвесторов.

Жители могут остановить даже государственного застройщика

«Последние 8 лет конфликты между местными жителями и застройщиками случаются регулярно», - считает Денис Кобрусев, руководитель общества «Город для горожан».

«Кажется, что тренда активности нет, - сказал Денис Кобрусев. - Бывают всплески конфликтов, как сейчас в Первомайском районе Минска».

В новостях часто можно прочитать, как жители отстаивают свою территорию и застройщики уходят. Денис Кобрусев с коллегами видят три основных фактора, которые приводят к успеху в борьбе за свою территорию.

Во-первых, нужно знать законодательство, отслеживать нарушения, участвовать в общественном обсуждении. Сюда следует отнести коммуникацию с государственными органами, так как часто среди некоторых из них можно найти союзников.

«Бывают случаи, когда одни государственные органы выступают за стройку, а другие - против», - говорит Денис.

Во-вторых, необходим общественный резонанс. Упоминания в СМИ, обсуждения на форумах, за всем этим следят власти. Под давлением СМИ чиновники могут перестать давать отписки.

В-третьих, надо понимать, кто стоит за стройкой. Это могут быть бизнесмены разного веса или государственные УКС (управления капитального строительства. - Прим.). В каком-то случае власти пойдут на уступки. Но если это завод, построенный на многомиллионные китайские кредиты, то не будет речи, чтобы его не запустили.

«Надо понимать, с какими силами ведется борьба. Но есть случаи, когда удавалось решить вопрос и с государственными застройщиками. Отстаивать свои интересы следует в любом случае», - считает Денис.

Можно найти компромисс между властями и общественностью

Часто случается, что жители нашли нарушение законодательства при строительстве и пишут запросы в исполком и прокуратуру. Но получают отписки, а работы продолжаются. За кем из властей обычно последнее слово?

«Чиновники ищут лазейки, чтобы ничего не делать, и сами специально запутывают людей. Останавливать строительство должны правоохранительные органы, прежде всего. Это Комитет государственного контроля и прокуратура».

Если чиновники ни на что не реагируют, нужно снова обращаться в прокуратуру с жалобой о бездействии должностных лиц.

«Другого пути нет, - говорит Денис Кобрусев. - В любой другой стране строительство можно было бы остановить через суд. А у нас судебная система не работает. Суд либо вовсе не принимает такое заявление, либо прекращает дело после первых разбирательств».

Борьба с застройщиком может затягиваться на годы. За это время все соседи успевают перезнакомиться. Но создает ли это местное сообщество?

«Если проблема решается, или не решается, объединенные группы склонны распадаться. Иногда после удачной борьбы люди начинают заниматься приведением в порядок района, и тогда можно говорить о формировании местного сообщества. Но такое нечасто случается».