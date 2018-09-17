В Слуцке осы напали на детей 17.09.2018, 10:22

Детей атаковал целый рой ос.

Осы покусали детей в жилом районе Слуцка. ЧП произошло вечером 16 сентября возле дома № 60 по улице 14 Партизан в Слуцке, пишет tut.by.

Как рассказали очевидцы, во дворе дома дети играли с мячом, и в какой-то момент мяч упал в деревянный колодец. Когда дети попытались достать мяч, их атаковал рой ос.

— В колодце был пень от старого большого дерева. Наверное, осы поселились на нем, — предположила местная жительница.

Со слов очевидцев, осы покусали как игравших детей, так и людей, которые просто проходили мимо. Один мужчина принялся оказывать помощь — доставал насекомых из волос маленьких девочек.

— Приехала скорая. Делали уколы. Какая-то женщина даже потеряла сознание. Всех забрали и увезли в больницу. МЧС приехало: разрушают этот пень, поливают бензином и сжигают, — сообщила местная жительница.

Пока официальных комментариев о ЧП нет.

Напомним, на прошлой неделе после укусов ос в деревне Мелешки Слуцкого района умерла 63-летняя пенсионерка.