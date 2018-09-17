закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

В Слуцке осы напали на детей

  • 17.09.2018, 10:22

Детей атаковал целый рой ос.

Осы покусали детей в жилом районе Слуцка. ЧП произошло вечером 16 сентября возле дома № 60 по улице 14 Партизан в Слуцке, пишет tut.by.

Как рассказали очевидцы, во дворе дома дети играли с мячом, и в какой-то момент мяч упал в деревянный колодец. Когда дети попытались достать мяч, их атаковал рой ос.

— В колодце был пень от старого большого дерева. Наверное, осы поселились на нем, — предположила местная жительница.

Со слов очевидцев, осы покусали как игравших детей, так и людей, которые просто проходили мимо. Один мужчина принялся оказывать помощь — доставал насекомых из волос маленьких девочек.

— Приехала скорая. Делали уколы. Какая-то женщина даже потеряла сознание. Всех забрали и увезли в больницу. МЧС приехало: разрушают этот пень, поливают бензином и сжигают, — сообщила местная жительница.

Пока официальных комментариев о ЧП нет.

Напомним, на прошлой неделе после укусов ос в деревне Мелешки Слуцкого района умерла 63-летняя пенсионерка.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари