Генсек НАТО: Войну в Украине остановит политическое решение 17.09.2018, 10:43

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Альянс никогда не признает аннексии украинских территорий.

Ситуация в Украине может разрешиться путем переговоров, заявил в интервью Axios, опубликованном 17 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает gordonua.com.

Он отметил, что США приняли решение о материальной поддержке Украины, при этом НАТО "поддерживает усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилий по реализации Минских договоренностей". "Мы не видим другого пути разрешения конфликта, кроме как политически согласованное решение", – добавил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс при этом оказывает серьезную политическую поддержку территориальной целостности Украины и никогда не признает аннексии Крыма.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, после аннексии Россией украинского Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Минские соглашения пока не выполнены. Переговоры об урегулировании конфликта проходят в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.