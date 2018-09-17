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Барановичская пенсионерка: Вынуждена подрабатывать уборщицей в четырех местах

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  • 17.09.2018, 10:56

Всю жизнь белоруска проработала учителем.

Барановичская пенсионерка, которая подрабатывает уборщицей в четырех местах, рассказала intex-press.by, какой у нее доход, почему не покупает бытовую химию, кому отдает часть заработка и на что она копит деньги:

- Всю жизнь я проработала учителем русского языка и литературы. Пять лет назад вышла на пенсию и надеялась, что наконец-то отдохну от детей, тетрадей и педсоветов. Оставаться в школе не видела смысла: муж хорошо зарабатывал.

Первое время я наслаждалась жизнью: целыми днями гуляла по городу, смотрела телевизор, занималась домом. Но через год муж умер, и я осталась одна в трехкомнатной квартире. На свою пенсию, которая тогда составляла 250 рублей ($125), содержать большую квартиру было нереально: одна коммуналка чего стоила. А еще у меня двое детей и четверо внуков, которым также нужно помогать. И я решила найти работу.

«Для пенсионерки не так и плохо»

Я понимала, что пенсионеры никому не нужны. В школах, куда я обратилась, мне сказали: «У нас молодежи хватает». Единственное, на что я могла претендовать, – место уборщицы в одном из частных магазинов. Зарплату обещали невесть какую – 100 рублей ($50). Но я решила, что и эти деньги на дороге не валяются.

В магазин я приходила два раза в день – в 7.00 на час и за час до закрытия. Спустя время нашла еще одну такую же работу с зарплатой в 50 рублей. А год назад еще две, где в общей сложности получаю 200 рублей ($100).

Итого в месяц мой заработок составляет 350 рублей ($175). Думаю, для пенсионерки не так уж и плохо: сейчас молодежь столько не зарабатывает. Правда, и попахать приходится – на уборку в четырех местах с дорогой уходит около семи часов в день, я уж не говорю, что физически это нелегко. Но куда деваться?

Лекарств огромная коробка

После смерти мужа жить одной в «трешке» мне не хотелось, да и дорого. Поэтому свою квартиру я отдала дочке с семьей. А сама переехала в их однокомнатную. Коммунальные платежи за «однушку» небольшие: зимой – около 50–60 рублей, летом около 25. Еще 30 рублей в месяц «съедает» мобильная связь (я часто разговариваю с детьми и внуками), телевидение и интернет.

Еще одна обязательная статья расходов – проездной.

Приличная часть дохода уходит на лекарства. Не зря говорят: старость – не радость. С возрастом у меня появилось столько «болячек», что и не сосчитать. Теперь лекарств у меня огромная коробка. Каждый месяц я покупаю препараты от сердца, язвы, давления, обезболивающие. Слава Богу, некоторые из них льготные – их я получаю бесплатно. Остальные приходится покупать самой.

Себе изысков не покупаю, но внуков балую

В месяц на продукты я трачу около 250 рублей. Пару лет назад врачи нашли у меня язву. Это разделило мою жизнь на до и после. Если раньше я любила все жареное, жирное и соленое, то теперь питаюсь в основном овсяной, рисовой или гречневой крупой. Это приличная экономия. Из мяса покупаю говядину или куриную грудку, которые отвариваю или запекаю. Пусть это не очень вкусно, зато полезно.

Продукты я закупаю раз в месяц – езжу на машине с сыном в один из супермаркетов, в котором у меня есть дисконтная карта. За хлебом, молоком и кефиром, фруктами, овощами хожу через день-два в магазин, расположенный рядом с домом.

Если себе изысков я не покупаю, то внуков всегда балую. Каждый раз, заходя в магазин, обязательно беру что-нибудь вкусненькое: шоколадки, печенье или шоколадные яйца. Эти мелочи обходятся дороже, чем мое меню на целый день. Бывает, что за раз в магазине оставляю 20–25 рублей.

Стригусь и крашусь в «бюджетной» парикмахерской

Работая учителем, я привыкла следить за своей внешностью. Поэтому, собираясь мыть полы, я обязательно делаю макияж: крашу брови, ресницы и губы. И вообще, кто сказал, что уборщица должна быть грязной и неряшливой? У меня даже есть косметичка, которую я периодически обновляю. Большинство косметики мне отдает дочь, но иногда что-то недорогое покупаю сама.

Не забываю я и о прическе. У меня короткая стрижка, и обновлять ее нужно раз в месяц. Стригусь и закрашиваю седину в одной парикмахерской, которая считается бюджетной. Мне нравится и недорого: за стрижку и покраску я отдаю около 16 рублей.

Одежду себе я покупаю очень редко – донашиваю то, что есть. А вещей у меня накопилось много. Единственное – пришлось приобрести спортивную одежду и кроссовки для работы.

Бытовую химию я не покупаю. Шампуни, гели для душа, пасты и порошки мне привозит сын из Польши.

Ежемесячно откладываю 100 рублей

Все, что у меня есть, – это мои дети и внуки. Мне для них ничего не жалко, и ради них, если потребуется, я готова работать хоть на десяти работах.

Внуки приходят в гости ко мне каждые выходные, и я всегда им даю немного денег – обычно по рублей 10–15 каждому. Была бы возможность, давала бы больше.

Еще по 100 рублей ежемесячно я откладываю. На похороны. Никто не вечен. И я не хочу, что мои дети искали деньги на то, чтобы меня похоронить.


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