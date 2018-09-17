Патриарх УПЦ назвал дату принятия решения о томосе для Украины 17.09.2018, 10:59

Автокефалию утвердит синод в Константинополе.

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 17 сентября, что решение о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине должно быть принято на синоде Константинопольской церкви 9–11 октября.

Отвечая на вопрос, какие задания стоят перед двумя экзархами Константинопольского патриархата, прибывшими в Украину, Филарет сказал: "Прежде всего, экзархи в понимании греческой церкви – это представители патриарха или главы церкви".

"В нашем понимании, экзарх – это руководитель нескольких епархий, каким в своем время был и я. А эти двое назначенные Вселенским патриархом экзархов – архиепископ Даниил и епископ Илларион – имеют другое назначение, они будут представлять Вселенского патриарха в подготовке к будущему Собору Украинской церкви. Они будут встречаться с нами, думаю, и с Украинской Автокефальной Православной Церковью, и с Московским патриархатом, и, конечно, с президентом.

Это все происходит в рамках подготовки к Собору, который соберем мы – те, кто обратился к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Но Собор состоится не раньше, чем пройдет синод Константинопольской церкви, который рассмотрит вопрос автокефалии и примет решение о предоставлении томоса. Ближайшая сессия синода ожидается 9-11 октября", – заявил Филарет.

По его словам, "Собор не может состояться раньше синода".

"Сначала Вселенский патриарх принимает решение о предоставлении томоса, после этого мы созываем Собор, на Соборе фиксируется объединение всех трех церквей в одну единую поместную автокефальную православную церковь и избирается ее предстоятель – патриарх. И тогда уже томос, принятый на синоде, будет вручен этому патриарху", – продолжил глава УПЦ КП.

Он добавил, что роль экзархов в Украине – способствовать подготовке Собора. "И или они, или кто-то другой, уполномоченный Вселенским патриархатом, будет на Соборе для его засвидетельствования. Собор будет проходить по нашим правилам, согласно с нашим уставом… Наша церковь будет играть ведущую роль, но и две другие церкви, участвующие в Соборе, должны иметь свое достоинство", – сказал патриарх Филарет.

На вопрос, уверен ли он, что уже на октябрьском синоде будет принято решение о предоставлении томоса, глава УПЦ КП ответил: "Если патриарх назначил экзархов, которые занимаются подготовкой к Собору, значит, синод обязательно будет решать этот вопрос".

"Почему назначение экзархов вызвало такой ажиотаж? Потому что Москва понимает: назначение экзархов означает предоставление томоса, это уже необратимый шаг", – добавил Филарет.

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса.

2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями. 7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в РПЦ расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа".

14 сентября на внеочередном заседании Синод Русской православной церкви принял решение прекратить участие РПЦ в структурах, связанных с Константинопольским патриархатом. Синод также решил приостановить совместное служение представителей РПЦ с иерархами Константинопольского патриархата и запретить во время богослужений упоминание вселенского патриарха Варфоломея.