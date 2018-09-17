«Не дадим вытирать об себя ноги — все на площадь!» 17.09.2018, 11:16

Жители Владивостока вышли на митинг против фальсификаций на выборах.

Сегодня во Владивостоке в 18 часов (11 часов по минскому времени) сторонники кандидата от КПРФ Андрея Ищенко начали собираться на главной городской площади, чтобы потребовать объяснений от представителей избирательной комиссии. По их мнению, лишь подтасовками и нарушениями можно объяснить внезапный отрыв конкурента Ищенко на выборах — кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко, сообщает Znak.com.

По последним данным, сейчас на площади собралось около 400 человек, постоянно подходят новые люди.

Как рассказал Znak.com секретарь ЦК КПРФ Алексей Корнеенко, акция не будет носить статуса митинга. «Мы назвали это встречей с депутатами Госдумы и Законодательного собрания. Людям просто донесут информацию о происходящем», — пояснил Корнеенко.

«Не дадим вытирать об себя ноги — все на площадь!» — призывает сайт КПРФ.

Коммунисты направили жалобы на многочисленные нарушения в территориальные участковые комиссии, прокуратуру и следственный комитет. По словам Корнеенко, сообщения о нарушениях поступали с шести участков в Уссурийске. «До сих в ТИК Уссурийского района держат 11 протоколов с УИКов, в Находке вовсе решили провести итоговое заседание комиссии завтра, это прямое нарушение, должны проводить сразу. В Уссурийске на нескольких участках зафиксировали 100-процентную явку и 100-процентное голосование за врио (губернатора). Там, я так скажу, полное беззаконие, коррупционная схема. По краю явка 36%, а по всему Уссурийскому району — 55%. Это просто феноменально, — говорит Корнеенко. — Если брать только Уссурийскую ТИК, если там отменят результаты с 10 участков, губернатор (Тарасенко) слетит с первых позиций».

По словам членов УИК от партии коммунистов, на избирательных участках в Уссурийске в открытую нарушалась процедура подсчета голосов. Так, по словам коммунистов, в УИК № 2856 в здании дома культуры «Родина» члены комиссии самовольно нарушили последовательность, установленную законом: голоса подсчитывали одновременно несколько человек, а содержание бюллетеней не оглашалось. Кроме того, было замечено, что голоса избирателей, отданные за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко подсчитывались как голоса за единоросса Андрея Тарасенко, — говорится в сообщении КПРФ.

«Схожая ситуация и по остальным уссурийским избирательным участкам. В УИК № 2866 в здании МФЦ член УИК также заметил подтасовку — бюллетени за Ищенко подсчитывались как голоса за Тарасенко. А на участке № 2826 в здании дома культуры микрорайона Черняховский бюллетени сортировали только два человека — председатель УИК и заместитель. Других членов комиссии к подсчету голосов не допускали. Бюллетени также не оглашались и не демонстрировались, а председатель УИК препятствовала видеосъемке с участка. На участке № 2854 в школе № 8 бюллетени подсчитывали сразу 8 человек, которые практически не смотрели на отметки — молниеносно сортируя их в стопку за Тарасенко. Здесь же не подсчитали количество неиспользуемых бюллетеней», — говорится в сообщении.

Кроме того, во Владивостоке в ТИК Советского района неожиданно ворвались пожарные. На ролике видно, как группа пожарных врывается в помещение и даже пытается открыть неопечатанную дверь с бюллетенями.

Между тем председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уже заявила, что окончательные итоги кампании по выборам губернатора Приморья пока подводиться не будут.

«Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья», — цитирует «Интерфакс» председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Напомним, что во второй тур выборов губернатора Приморья, который состоялся в минувшее воскресенье, вышли врио губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Когда начали считать голоса, на протяжении почти всего процесса лидировал Ищенко, но на «финише» единоросс Тарасенко начал обгонять коммуниста. По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко — 48,06%.

В штабе Тарасенко также заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона.