закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Константин Боровой: Осторожно – путинский «Титаник» погружается

  • 17.09.2018, 11:25
  • 1,512
Константин Боровой

Нарастание протестов в России неизбежно.

«Успокоительный сеанс фокусов» Путина не убедил россиян в необходимости повышения пенсионного возраста, Кремль продолжит пугать весь остальной мир своей воинственностью, а рубль на фоне новых санкций может опуститься до «венесуэльских» значений. По мнению политика Константина Борового, нарастание протестов неизбежно, и хотя народ, конечно виноват, но его все равно надо пожалеть, сообщает rusmonitor.com.

Смотрите интервью на канале Sotnik-TV.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари