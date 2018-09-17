Константин Боровой: Осторожно – путинский «Титаник» погружается
- 17.09.2018, 11:25
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Нарастание протестов в России неизбежно.
«Успокоительный сеанс фокусов» Путина не убедил россиян в необходимости повышения пенсионного возраста, Кремль продолжит пугать весь остальной мир своей воинственностью, а рубль на фоне новых санкций может опуститься до «венесуэльских» значений. По мнению политика Константина Борового, нарастание протестов неизбежно, и хотя народ, конечно виноват, но его все равно надо пожалеть, сообщает rusmonitor.com.
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