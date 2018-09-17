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Журналистка продолжает бороться за право на информацию

  • 17.09.2018, 11:28
Тамара Щепеткина
Фото: racyja.com

Тамара Щепеткина требует отменить решение Барановичского суда.

17 сентября независимая журналистка из Березы Тамара Щепеткина подала кассационную жалобу в Брестский областной суд на постановление судьи суда Барановичского района и города Барановичи Юлианы Щербо, согласно которому она оштрафована на 40 базовых величин (980 рублей). В жалобе журналистка просит отменить решение суда и прекратить дело, сообщает гомельская «Весна».

Журналистка обратилась за юридической помощью к юристу Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леониду Судаленко.

- Мы считаем решение суда незаконным и неправомерным. Незаконность судебного постановления объясняется тем, что суд произвольно истолковал национальное законодательство о СМИ. Неправомерность заключается в том, что даже если суд установил, что журналистка сделала интервьюирование граждан, которое впоследствии было распространено в глобальной компьютерной сети Интернет, в таком случае суд обязан был оценить ее действия исходя в первую очередь из требований статьи 34 Конституции, а именно, почему ограничение права на получение и распространение информации в данном конкретном случае было необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц по смыслу статьи 23 Конституции, - считает юрист.

Юрист подчеркнул, что вместе с журналисткой готов дойти в этом деле до Комитета ООН по правам человека. Это уже не первый штраф журналистке за сбор и распространение информации. Сейчас на стадии исчерпания всех средств правовой защиты находятся еще два дела Тамары Щепеткиной, согласно которым ее оштрафовали 3 и 29 августа на 25 и 30 базовых единиц.

Напомним, 27 декабря прошлого года Щепеткина обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека в связи с преследованием за работу на «Радыё Рацыя». Ее жалоба была зарегистрирована 21 марта текущего года (дело №3150 / 2018) и по ней проходит коммуникация с правительством Беларуси.


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