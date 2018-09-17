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Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов

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  • 17.09.2018, 11:57

Это сделано для прекращения шпионской деятельности РФ.

Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД).

В ведомстве подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

"МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов", — заявил представитель пресс-службы министерства Пьерр-Ален Эльтшингер.

По его словам, Швейцария делится всей информацией с партнерскими государствами.

"В тоже время мы продолжим усилия по сохранению хороших отношений с Россией", — подчеркнул Эльтшингер.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что сейчас в Швейцарии работают десятки российских агентов. По данным издания, МИД страны неоднократно вызывал к себе российского посла и требовал прекратить незаконную деятельность.


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