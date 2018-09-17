Сержант Вяжевич: Pядовые отжимались по своей воле 17.09.2018, 12:02

Допрос обвиняемых по делу Коржича закончен.

В Минске продолжаются судебные заседания по уголовному делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах. Обвинение предъявлено трем сержантaм: Евгению Барановскому, Егору Скуратовичу и Антону Вяжевичу. 11 сентября суд приступил к их допросу. Первым 11 сентября выступил Барановский, 12 и 13 сентября показания давал Скуратович, передает «Еврорадио». С 14 сентября и по сегодняшний день допрашивают Вяжевича.

В начале заседания прокурор просит у Антона Вяжевича рассказать про историю с хищением затвора автомата. Вяжевич говорит, что не принимал участие в хищении. Мол, стоял перед столовой в охране и не видел, кто вынимал затворную раму.

Светлана Коржич, мама погибшего солдата, которая проходит по делу потерпевшей, спрашивает у Вяжевича, почему он пытался командовать всей ротой. Вяжевич говорит, что он это делал только тогда, когда оставался в роте один.

Он говорит, что у него не было зависти, что Барановский был в приятельских отношениях с Коржичем.

— Охрана Коржича в изоляторе — в чём она заключалась? — спрашивает мама.

— Я был около Коржича, присматривал за ним, чтобы ему не стало плохо.

Мама спрашивает, от кого нужно было защищать психически здорового человека.

Вяжевич говорит, что Коржич выглядел обычным, спокойным. Он не понимает, почему рядового положили в 15-ю палату — туда, куда попадали парни с психическими расстройствами.

Заходит разговор про отжимания. Вяжевич говорит, что рядовые отжимались по своей воле. Адвокат уточняет у Вяжевича, почему рядовые не выполняли законные требования, а требования сержантов — выполняли.

Сержант отвечает, что цели унизить и причинить моральные страдания он не ставил. Это делалось скорее в воспитательном порядке.

Мол, сержанты постоянно задавали рядовым вопросы, если ли жалобы, но они не рассказывали. Вяжевич говорит, что самым суровым наказанием считалось для рядовых дисциплинарное взыскание с занесением в личное дело. Поэтому рядовые выбирали отжимания.

Адвокат обвиняемых уточняет, хотел ли когда-нибудь Вяжевич причинить Коржичу телесное повреждение. Сержант отвечает, что он имел такую возможность, когда Коржич прыгнул в яму. Тогда Вяжевич бросил в рядового несколько лопат, но ни разу не попал.

— Я не могу сказать, зачем я это делал. Я могу сказать, что раскаиваюсь, что совершил это преступление. Конкретно в Коржича лопатой не бросал. Бросал перед ним. Намерений, чтобы напугать, не было.

Адвокат интересуется, было ли к самому Вяжевичу применено насилие со стороны начальства. Обвиняемый отвечает, что неоднократно: со стороны командира роты и старшины роты.

— Вы говорили, что 70% от пайка, полученного от рядовых, вы отдавали старшим по званию. Остальное оставляли себе. Поясните, — обращается к Вяжевичу судья.

Вяжевич говорит, что заваривал кофе из пакетиков.

Судья уточняет, передавал ли Вяжевич солдатам списки продуктов, которые нужно было купить. Сержант отвечает, что да, список был составлен в канцелярии части. Его диктовал командир роты Павел Суковенко.

Судья говорит, что Суковенко покупались кофе и сигареты. Но Вяжевич говорит, что всегда было по-разному. В зависимости от ситуации покупались булочки, семечки, пиццы.

Вяжевич говорит, что, охраняя Коржича, отличался в туалет и на перекур. Спрашивал, как себя чувствует рядовой.

— [Коржич] говорил, что нормально. Я сидел в телефоне, Юркевич щёлкал семечками и читал книгу. Мы положили бушлат около окна — дуло. Фельдшер сказала наводить порядок в палате... Юркевич принёс в котелке еду. Я сидел до ночи в телефоне. Утром, когда проснулся, Коржича не было.

По его словам, Коржич не жаловался. Он не понимал, почему находится в этой палате.

— Я ещё говорил с Коржичем возле торговой точки. Стояли, курили. Он спросил, что я буду делать на гражданке. Сам сказал, что собирается покупать новую машину.

— Кто посещал Коржича в медроте? — спрашивает судья.

— Пока я [там] находился — с 19 по 20 сентября — никто не посещал, — отвечает Вяжевич.

— Были ли у вас подозрения, что Коржич симулирует болезнь?

— Нет. До меня доходили разговоры от других, что он придумал болезнь. Но я так не считал.

Вяжевич опровергает показания свидетелей о том, что он и Барановский на посту говорили о доведении Коржича до самоубийства. Также он показывает, что не знал, что Коржич выписывался из медроты — оттуда должны были позвонить и сообщить об этом, но такого звонка не было.

— Мы свято верили, что он находится на лечении. Если бы 26 числа заступил сержант Бердник, я уверен, что такого бы не было. В наши обязанности не входило сверяться с медпунктом.

Вопрос о том, откуда Римма Горбачевская — девушка Вяжевича — узнала подробности о смерти Коржича, которые затем рассказала родным и друзьям погибшего рядового.

— Говорили, что Заяц причастен к смерти Коржича. После похорон Коржича рассказывали, что родные раздевали Коржича, и всё его тело было в синяках. На эту тему мы общались с Горбачевской. Я не предполагал, что она это напишет в интернете и расскажет СМИ.

— То есть, эту информацию вы получали со слухов? — уточняет судья.

— Да.

Антон Вяжевич отвергает обвинения в том, что применял резиновую дубинку, наказывая солдат.

На вопросы часто отвечает "не помню, "не делал", "не могу сказать".

Вопрос об эпизоде с наручниками. Вяжевич рассказывает, что пристегнул на 40 секунд солдата ради шутки — тот просил показать, как они работают.

Вяжевич признаёт, что забирал у солдат мобильные телефоны. Два солдата дали ему 15 и 20 рублей за пользование своими телефонами, за эти деньги Вяжевич купил себе новые берцы. Обвиняемый согласен с обвинением по 1 части статьи 455.

— Известно ли вам положение о вопросах профилактики суицидов? — спрашивает прокурор.

— Нет. Сказали, что если что-то похожее заметим — сразу говорить, — отвечает Вяжевич. И добавляет, что у них в роте не создавались условия, которые бы вынудили человека совершить суицид.

Адвокат уточняет, возражал ли Коржич, чтобы Вяжевич охранял его в медроте. Вяжевич говорит, что нет. Коржич его не избегал.

Допрос Антона Вяжевича закончен. На этом закончен допрос обвиняемых по делу Коржича.

Напомним, тело Александра Коржича нашли в подвале медицинской роты войсковой части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле неделю. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода. В апреле 2018 года Следственный комитет сообщил, что Коржича «довели до самоубийства товарищи по службе». Мать солдата в эту версию не верит.