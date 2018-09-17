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О безжалостных дураках

  • Антон Орех, «МБХ-медиа»
  • 17.09.2018, 12:12
Антон Орех

Все привыкли к тому, что основным орудием пропаганды является так называемый «голубой экран».

Почему так — понятно. Бюджетники, пенсионеры, домохозяйки, да и просто «недалекие» граждане — для них телевизор является почти Библией, а Соловьев и Киселев — пророками. Не нужно забывать о том, что огромные пространства России до сих пор далеки от цифровых достижений и не ведают ни нормального интернета, ни даже нормального телевидения, кроме двух-трех каналов. У людей там и выбора особого нет. А ведь эти люди тоже голосуют. И для них поход к урнам — одно из немногих развлечений.

Однако последние дни дали сразу два сюжета, которые из привычного шаблона здорово выбиваются. Это генерал Золотов, фактически через YouTube вызвавший на дуэль Навального, и Петров с Бошировым, дающие «интервью» (без кавычек не могу писать) Маргарите Симоньян с RT.

Выступление Золотова в традиционных СМИ госпропаганды вообще толком не отразили. А выступление двух то ли туристов, то ли геев, то ли еще каких-то «мимо проходивших» давали сухо и чисто конспектом. Вот как, к примеру, «Российская газета» публикует законы, так же она дала безо всяких комментариев и выводов просто стенографические цитаты из этого циркового номера.

То есть эти шумные акции были направлены не на те аудитории, на которые направлялись прежде всегда. У нас ведь даже внешняя политика, по сути, оставалась внутренней и в Сирии мы воюем за рейтинги Путина внутри страны. А тут явно что-то изменилось. И поменялись не только каналы доставки информации. Поменялся стиль. Можно, впрочем, сказать, что наша власть всегда была пошлой и вульгарной, но здесь вылезла такая вульгарность, которую и не пытались скрыть — наоборот, выпячивали ее в стиле «не подходи ко мне — я психический»!

Генерал Золотов под видом дуэли просто угрожает Навальному расправой. Понятно, что никакой дуэли между ними быть не может. Навальный вообще сидит за решеткой и не может не то что ответить на вызов, но даже увидеть его.

Золотов выступил сразу после акций 9 сентября, когда о протесте мы узнали несколько важный вещей. Его численность падает, но активность и мотивация тех, кто остались, растет! И несмотря на тотальные и даже формально беспричинные задержания организаторов, координаторов и прочих сподвижников Навального, протестующие прекрасно справились с проведением акций сами. Они именно что самоорганизуются. И, превосходя полицию и Росгвардию Золотова в мобильности, изобретательности и мотивированности, выигрывают у нее. И протест действительно молодеет. А подавляют его жестче. Может быть, абсолютные цифры задержанных меньше, но процент пойманных и побитых, выше.

И Золотов обращается через YouTube именно к этим людям. Именно о них он обещает вытереть ноги и через них переступить. А Навальный — это просто символ. И даже то, что Золотов за время своей адской речи называет его имя раз двадцать (при том, что имя это на телевидении почти под таким же табу, как и мат) тоже показательно. В ряду с упомянутыми Золотовым Порошенко, Березовским, Ходорковским — Навальный превращается в жупел.

Золотов косноязычен, его речь — это коктейль из Молотова и Риббентропа, он одновременно и урка и солдафон. Даже внешнее сходство Золотова то с Путиным, то с членом банды «Черная кошка» из легендарного фильма, лишь подчеркивает смысл жесткого посыла. Я не знаю, говорил ли Золотов по бумажке, написанной кремлевскими пиарщиками, или импровизировал — в любом случае получилась дичь. Но дичь и требовалось показать.

С Петровым и Бошировым — то же самое. России предъявляют обвинения. Россия говорит, что все бездоказательно, что развязана кампания истерии, пронизанная духом русофобии. И возникают на экране двое мужчин, которые каждым своим ответом вместо оправдания предъявляют лишь новые факты нашей вины и нашего вранья. И хотя здесь совершенно точно потрудились специалисты, которые готовили «туристов» к разговору, но вышло то, что британская пресса верно оценила заголовком «Путин показал миру два пальца».

Я увидел на экране, как именно выглядят кремлевские боты и ольгинские тролли: «Да, мы считаем вас идиотами. Да, мы сами идиоты. Да, это мы вас отравили и даже не пытаемся это скрыть. Да, мы будем травить вас снова — ведь это оказалось так просто».

И это послание не россиянам. А именно Западу. Поэтому не Соловьев, а Симоньян. Поэтому не Первый канал, а RT.

Интервью Петрова и Боширова породило рекордное количество мемов и стеба на секунду эфира. И оценки разделились. Кто-то считает, что так было и задумано, а кто-то все-таки уверен, что Россия действительно пыталась оправдаться, просто слишком бездарны те, кто этим занимался и вообще все те, кто нами правят.

Но принципиальной разницы между этими версиями нет. Как и в случае с Золотовым, с отравителями Скрипалей нам показали брутальную, вульгарную угрозу насилием. По форме это смешно, нелепо, цирково, но по содержанию получаются расправы над неугодными внутри страны и уничтожение врагов за ее пределами.

И расправы уже идут, и отравления. И это главное. А тупость исполнителей — это скорее даже минус. Дураки безжалостны.

Антон Орех, «МБХ-медиа»


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