«В сторону России даже нечего смотреть» 17.09.2018, 12:28

9,148

Нашествие «европейцев» и «американцев» на авторынке в Малиновке.

Наступила осень, а значит, мы снова отправляемся на авторынки снимать наши сезонные репортажи, пишет журналист abw.by Юрий Гладчук. Казалось бы, упавший курс российского рубля приведет к нашествию на площадки машин из восточной соседки, но не тут то было...

Начнем с самого главного. В народе пошел слух, что авторынок "Ждановичи" закроют. Недавно мы сходили туда, проверили - рынок стабильно работает. Только машин там стало заметно меньше. Куда они уехали?

Уехали они в Малиновку. Банально из-за стоимости аренды. Дело в том, что выставить машину в Ждановичах на неделю стоит 40 руб., в Малиновке - всего 15 руб., причем на комиссионных площадках и вовсе 10 рублей. Естественно, многие повезли машины в Малиновку.

"Продажи последние годы идут плохо, а когда у продавца несколько машин, представляете, сколько денег нужно платить с каждой? Машины стоят, не продаются, а деньги тают. На авторынке "Малиновка" в несколько раз дешевле, цивилизованнее. Естественно, переехали сюда. Рынок оживает, машин становится больше. Обратите внимание, как все заставлено плотно. Такого здесь раньше не было", - говорит один из местных продавцов.

Но людей до обеда совсем немного. Такое ощущение, что сюда никто не приезжает...

"Если раньше все приезжали с утра и чуть ли не фонариками светили, то сейчас рынок оживает после трех часов, - рассказывает продавец автосалона "Еврокар" (на фото - другой сотрудник компании). - Бывает, что до семи вечера тут сидим. В субботу мы продали семь машин с площадки, сегодня только одну, но сейчас 13 часов, все только начинается. В целом же сентябрь не особенно хорош на продажи, в августе их было больше. Зато машин стало больше на рынке, это приманивает покупателей. Многие из регионов все равно по привычке едут на рынок "Ждановичи", но думаем, что ситуация изменится. Сейчас "Малиновка" специализируется не только на дорогих машинах, есть и дешевые. У нас на площадке в основном свежие "американцы" и "европейцы". В России сплошной обман. Вчера человек хотел поставить на комиссию залоговый KIA из России - мы ему отказали. Думаем, этих машин здесь не сотни, а тысячи... Курс российского скачет, недавно было и 70 рублей за доллар. Некоторые поехали, но мы российскими машинами заниматься не хотим".

В ряд, где стояли залоговые машины, уже даже не хочется идти. О кредитных авто мы писали много раз, но они никуда с рынка не исчезли - в том ряду по-прежнему стоят подозрительные новые авто из РФ.

У Skoda Rapid 2018 года выпуска VIN-номер частично прикрыт какой-то планкой. Совпадение? Не думаем.

Новых Hyundai Santa Fe нет еще у белорусского дилера, а на рынке есть. По VIN-номеру автомобиль чист. А если VIN двойной, как у Tucson? Впрочем, все это уже избитое...

Основной тренд рынка - свежие "европейцы" и "американцы". Много подержанных машин "с пробегом по РБ", а также свежих "бюджетников", купленных когда-то в Беларуси. Почему мало машин из России?

"В сторону России даже нечего смотреть. Да, когда курс рубля упал, многие поехали, но я ехать не хочу. Сплошной обман, коррупция, жулики. И машины хорошие еще найди. Ты пригонишь десять авто, "попадешь" на одном - и всю прибыль потеряешь. На этом рынке автомобилей из России мало. В основном они стоят в Ждановичах в отдельном углу, ими бобруйские "перекупы" занимаются. Стоят там на российских "транзитах", - рассказывает один из продавцов.

Но все же две свежепригнанные подержанные машины из России мы нашли: Suzuki Swift и Peugeot 208.

«Если бы ты на рынке "Ждановичи" сказал, что журналист, там бы все разбежались. А здесь мы, наоборот, не против поговорить. Чем больше вы пишете, тем лучше, - говорит продавец двух российских машин. - Занимаемся не только российскими авто. Курс рубля упал - поехали, взяли несколько вариантов. Хорошие машины там есть, но их надо искать. Не зная всех нюансов, туда лучше не ехать. И хлама там хватает. Недавно смотрели Hyundai Elantra 2015 года. Мало того что она вся крашена, так она еще по второму кругу кисточкой покрашена! Зато цена... Наши ведь так - часто ориентируются на дешевые варианты. Но когда открываешь базу объявлений, на первые 5-10 машин даже нечего смотреть. И все-таки в зависимости от скачков курса смысл в покупке авто из России появляется. Недавно пригнал новый Polo хорошему клиенту. У нас интересующая его комплектация была только под заказ в октябре. А у него деньги были на руках, нужна была машина. Я съездил - взял ему Polo из российского автосалона. Получилось почти на 2 тысячи дешевле, чем у нас! Имеет смысл везти оттуда дорогие машины. В России высокие налоги на 8-10-летние авто с мощными моторами, поэтому там они недорогие. Дешевые авто из России за 2-3 тысячи пригонять бессмысленно, потому что выгода нивелируется утильсбором и дорожными расходами. Пригонять что-то с ценовой категорией около 10 тысяч тоже сложно: белорусу проще купить у нас новую машину в автосалоне. Самый ходовой товар из России - машины за 5-7 тысяч долларов. Авто за 8 тысяч уже тяжело продать. Белорусу проще взять в кредит недостающую сумму и купить "бюджетник". Этот Peugeot 208 продаю за 8350 долларов. И то пригнал только потому, что интересная модель, тут их очень мало. К тому же с 1,6-литровым мотором и "автоматом". Машина найдет покупателя быстро. Если говорить в целом, то смотрим в будущее с оптимизмом. Но таких объемов продаж, как в 2011 году, уже не будет".

"От российских машин люди избавляются. Шумоизоляция слабая, безопасности никакой, качество окраски не самое лучшее, - рассказывает продавец европейских автомобилей. - Сходите посмотрите на Lada Vesta, что в углу стоит. Она уже вся ржавая! Поэтому спрос на "европейцев" имеется. Пригоняем, несмотря на дорогую растаможку".

Сходили посмотрели на Vesta 2016 года выпуска за 9300 долларов. На капоте - следы закрашенных сколов, на заднем правом крыле - "жучок". Мелочь, а неприятно...

Слегка подержанных "бюджетников", купленных когда-то у белорусских "официалов", немало. Некоторые из них могли эксплуатироваться в Uber, поэтому при покупке рекомендуем проверять достоверность показаний одометра.

Ходим по рынку дальше и отмечаем, что после обеда людей действительно становится больше.

Такое ощущение, что количество автомобилей из США увеличилось как минимум в два раза. Машин очень много! Пригоняют даже экзотику вроде Chevrolet Malibu.

"Да, вы писали про утопленный Ford Escape, но мы сильно поврежденные автомобили на свою площадку не ставим, перед приемом на комиссию проверяем историю того или иного автомобиля, - говорит продавец одного из автосалонов. - Вот недавно продали Chevrolet Trax. У него были повреждены только правые двери. Парень, что пригонял и ремонтировал автомобиль, купил новые двери и перекрасил. Целая машина в хорошей комплектации недорого - почему бы и нет?"

Chevrolet Volt и MINI Cooper тоже приехали из США. Возят все, о Ford Escape и Fusion даже нечего и говорить - на рынке их полно. Перед покупкой "американца" на рынке обязательно нужно проверять историю автомобиля. Сильно поврежденные или утопленные, само собой разумеется, лучше не покупать. На рынке мы такие находили.

"Я занимаюсь всеми тремя направлениями, - рассказывает продавец одной из американских машин. - Пригоняю из Европы, Америки и России. Так вот, машины из США у меня "подвисли". Сейчас активно заказывают машины из России. Мы работаем с дилерами, пригоняем хорошие машины. Так что многое зависит от курса рубля".

"Сам я из Витебска, приезжаю сюда в выходные, чтобы продавать свой автомобиль, - так больше шансов, - рассказывает владелец Ford Focus. - Многие из-за курса поехали в Россию, поэтому решил переписать ценник с 7500 до 7000. Машину выставил на комиссионную площадку. Аренда машино-места в неделю стоит 10 рублей. Если продажу совершат сотрудники автосалона в будние дни, то с меня комиссия в размере 100 долларов. Если я продам в выходные, то комиссия не снимается".

Из европейских авто очень популярны минивэны, кроссоверы и универсалы. На одной из площадок в ряд стоят три универсала. Причем Ford Focus - с 1,0-литровым EcoBoost. Неплохой, кстати, моторчик... К слову, за европейскими машинами едут даже россияне. У того же "Еврокара" было несколько клиентов из России, которые приехали целенаправленно для покупки машины. Берут то, что не найти в России.

Старых "корчей" немного, но они тоже имеются. Заинтересовал Citroёn Xantia 2000 года: недорогой автомобиль с гидравлической подвеской и крепким кузовом. Машина в богатой комплектацией и с рабочим кондиционером продавалась за 2600 долларов. 1,8-литровый мотор, "автомат", электросиденья...

Краска на вид "родная" - царапины есть, но ржавчины нет. Снизу днище в отличном состоянии.

Салон весьма неплох, подкапотное пространство выглядит прилично. Мыши, правда, съели часть шумоизоляции... Горит Check, немного нестабильно работает мотор, в глушителе где-то небольшая дырка. В остальном же при беглом осмотре все прилично.

Итого? Российских машин здесь мало, почти нет. В основном продаются "европейцы", "американцы" и автомобили "с пробегом по РБ". Сезонного оживления продавцы не чувствуют, но продажи идут.

Судя по всему, местная администрация решила низкими ценами на аренду машино-мест переманить продавцов с рынка "Ждановичи". И машин действительно становится больше. Не поднимут ли цену после того, как рынок заполнится? Станет ли "Малиновка" главным авторынком страны? Пока что динамика впечатляет. Поживем - увидим.