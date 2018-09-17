Президент Украины разорвал договор о дружбе с Россией 13 17.09.2018, 13:04

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Петр Порошенко

Договор автоматически продлевался с 1997 года.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который был подписан в 1997 году, сообщает пресс-служба президента Украины.

Договор о дружбе Украины и России был подписан в 1997 году на 10 лет с дальнейшей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против.

Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.