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Президент Украины разорвал договор о дружбе с Россией

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  • 17.09.2018, 13:04
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Петр Порошенко

Договор автоматически продлевался с 1997 года.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который был подписан в 1997 году, сообщает пресс-служба президента Украины.

Договор о дружбе Украины и России был подписан в 1997 году на 10 лет с дальнейшей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против.

Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.


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