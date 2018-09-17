Обвиняемый по делу Коржича: Боюсь каких-либо действий КГБ в отношении меня или родных 7 17.09.2018, 13:10

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Архивное фото Марина Серебрякова

Из суда удалили журналистов.

Об этом попросил обвиняемый по делу Коржича Антон Вяжевич, который объяснил необходимость провести закрытое заседание «давлением со стороны КГБ», передает «Радыё Свабода».

Показания, данные Антоном Вяжевичем во время следствия в СИЗО КГБ и СИЗО № 1 на Володарского, начали озвучивать 17 сентября. В самом начале Вяжевич выступил с ходатайством о проведении этого заседания в закрытом режиме, без участия журналистов.

«В материалах допросов есть сведения, данные мной во время допросов в СИЗО КГБ, я не хочу, чтобы в зале присутствовали журналисты, - заявил судье Вяжевич. - Я боюсь каких-либо действий КГБ в отношении меня или моих родных. Во время дачи мной показаний в КГБ применялось физическое воздействие со стороны сотрудников КГБ. Уже были такие факты незаконного воздействия. На допросах применялось физическое воздействие, а также психологическое и моральное давление. Я не хочу, чтобы СМИ исказили мои показания, передали их неточно».

Ходатайство Вяжевича поддержал его адвокат. Против выступили прокурор и Светлана Коржич. Судья принял решение взять 10-минутный перерыв, после чего удовлетворил ходатайство Вяжeвича.

Открытые заседания возобновятся после того, как на процессе озвучат показания Вяжeвича.