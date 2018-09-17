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Шпили Солсбери

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  • Евгений Кузьменко, «Гордон»
  • 17.09.2018, 13:20
  • 3,693

Деградация налицо.

А в интернете все продолжают обсуждать явление ГРУстных отравителей из Солсбери телевизионному народу. Украинцы, сперва наржавшись как следует, стали затем недоумевать: ну вот как можно быть такими ослами, чтобы выдавать такое в эфир на весь мир?

Специально, что ли? И как россияне могут этой лжи верить?

Человеку свойственно в борьбе добра со злом относить себя к лагерю светлых сил. А если со светом в этом лагере напряженка, многие начинают "перековывать" самих себя Могут, друзья мои. Мозги за поребриком забиты старыми, как краткий курс истории ВКП(б), тезисами: "Если враг не сдается, его уничтожают", "Это у вас продается славянский шкаф?", "У них шпионы, у нас – разведчики", "ТАСС уполномочен заявить…", "А в общем, надо просто помнить долг – от первого мгновенья до последнего…" Для путинского режима эти установки – будто пароль.

Стоит его произнести в кризисной обстановке – и население с готовностью откликнется: "Да никого они там не травили: видно же – простые, скромные парни. Ну, на собор ездили посмотреть – чего тут такого? На Эйфелеву ж башню смотреть ездят!" Или: "Небось сами англичане и траванули Скрипалей этих, чтобы потом на нас все свалить. Уж наши, если б убить захотели, никто б ничего не догадался!"

И наконец – последняя линия обороны: "Ну а если и убили – что с того? Предатель же! Собаке – собачья смерть, все по справедливости. А что потом эти ихние бомжи отравились – так не надо было по помойкам всякую дрянь подбирать!"

Не мною замечено: человеку свойственно в борьбе добра со злом относить себя к лагерю светлых сил. А если со светом в этом лагере напряженка, многие начинают "перековывать" самих себя. Ну, так им комфортнее переубеждать, пугать, объяснять внутреннему альтер эго: мол, ничего ты не понимаешь, там наверху сидят ого-го какие башковитые люди! Заботятся о нас! Им виднее, как и что делать! А травили – не травили, разведчики – не разведчики – не нашего ума дело! Раз Путин их появление анонсировал – значит, все не просто так! Значит, одобрено свыше! И альтер эго потихоньку затихает.

А тут еще кремлевская пропаганда – самые эффективные войска в путинской армии – подкидывает слова-маркеры: "пиндосы", "бандеровцы", "еврогеи". И зритель/слушатель уж тут как тут со своим условным рефлексом: "Мрази! Каратели! Нелюди! Извращенцы проклятые!"

С "физкультурниками из Солсбери" вот еще какая тема: в советской традиции все, что ни делает разведчик, – к лучшему. Даже если попутно гибнет некоторое количество живых душ. Взять, к примеру, того же образцово-показательного Штирлица.

Ну, ладно еще он пристрелил агента Клауса и ударил по голове бутылкой Холтоффа – те еще были фашисты. Но зачем Максим Максимыч Исаев отправил в пасть к врагу двух мятущихся интеллигентов – профессора Плейшнера и пастора Шлага? Знал ведь, чем, с большой долей вероятности, эта миссия закончится. (Она и закончилась: Плейшнер выбросился из окна, о судьбе пастора в книге ничего не сказано, но ясно, что ничем хорошим для него эта история не закончится – убьют либо самого Шлага, либо его семью).

А радистка Кэт? Штирлиц и ее ведь мог увезти – пускай и ценой провала задания – из госпиталя "Шарите". Мог хорошенько спрятать – и не было бы тогда ни психологических пыток, ни погибшего из-за своей совестливости добряка Гельмута… Мог, но не сделал.

Потому что был приказ из центра. А Юстас как-то привык уже слушаться Алекса больше, чем свою совесть.

Вот так и Петров с Бошировым: получили приказ из центра – и ничтоже сумняшеся пошли на эфир.

Впрочем, сравнивать семеновского интеллектуала Штирлица с двумя существами из эфира г-жи Симоньян – это все равно, что сравнить Пушкина с вызвавшим на дуэль оппозиционера Навального шефом национальной гвардии РФ (и многолетним руководителем личной охраны Путина) генералом Золотовым.

Деградация налицо. Попади Штирлиц (любитель Монтеня и Пастернака) на прием к г-ну Золотову – наверняка подумал бы, что его разыгрывают какие-то урки. Ну а как может быть по-иному, если стандарты, интонации и вкусовую константу задает верховный главнокомандующий с его "замочим в сортире", "тырить газ", "жевать сопли", "враскорячку стоять", "грохнули сакральную жертву", "клеить улыбку", "Польша получила ответную шайбу", "трешечка", "нести пургу"…

Извините, кажется, я увлекся. А между тем, пора вернуться к вопросу, который мы озвучили в самом начале этой колонки: как россияне могут этой лжи верить? На самом деле ответ на этот вопрос прост, и в него свято верит вся Россия. Звучит он так: разведчик всегда прав. Ну, то есть он, конечно, может украсть, убить или соврать – но не так, как все остальные. Ибо все это он делает не корысти ради, а токмо ради любви к бескрайней и прекрасной своей Родине. А все, кто с этим не согласен, пускай пеняют на себя. Как некогда сказал В. В. Путин, "что касается предателей, они сами загнутся". Насчет "сами загнутся" – тут он соврал, конечно. Потому как – настоящий разведчик.

Евгений Кузьменко, «Гордон»


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