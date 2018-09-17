Профсоюз РЭП освободил еще одного работника из контрактного «капкана» 1 17.09.2018, 13:30

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Автоцентр «Запад Сервис» готов уволить слесаря по соглашению сторон.

Автослесарь из Минска Константин Белькевич и автоцентр «Запад Сервис», который четыре месяца не выдавал трудовую книжку, договорились об увольнении по соглашению сторон. Ожидается решение директора Павла Гарлевского, пишет praca-by.info.

12 сентября правовому инспектору профсоюза РЭП Юрию Белякову позвонил главный бухгалтер компании: состоялись телефонные переговоры по поводу увольнения Констатина Белькевича, обратившегося в профсоюз за помощью. Стороны пришли к предварительному соглашению о том, что Белькевича уволят по соглашению сторон. Ему выплатят заработную плату за апрель 2018 года и материальную помощь за задержку трудовой книжки в размере 2,5 средних заработка.

Юрист РЭП подготовил мировое соглашение, которое направил нанимателю для подписания.

13 сентября вновь состоялся телефонный разговор с главным бухгалтером, которая ждет решения директора фирмы Павла Гарлевского.

- Опыт работы показывает, что наниматели соглашаются на сделки обычно только под давлением, что не может радовать. В первую очередь – плохо для самих нанимателей, потому что методы, которые использует профсоюз РЭП, - прежде всего бьют по репутации фирмы, предприятия, должностного лица, – говорит Юрий Беляков. - Можно вспомнить историю с увольнением работницы трехлетней давности, после которой бывший директор фирмы долго и упорно просил, чтобы информацию о конфликте убрали с сайта praca-by.info. В результате учредители сами уволили бывшего директора, которому пришлось искать работу. Временами подобные истории заканчиваются куда плачевнее – банкротством фирмы и даже госпредприятия, как в случае с ОАО «Трест Белстроймонтаж». Дальнейшие переговоры с руководством фирмы я считаю бессмысленными. Мы продолжим разбирательство этого дела в суде.

Автослесарь Константин Белькевич из Минска работал на ООО «Автоцентр Запад Сервис» в Минске (Лещинского, 12) до апреля 2018 года. По уважительным причинам (заболела жена – инвалид с детства, на содержании – двое несовершеннолетних детей, за которыми нужно ухаживать) в мае Константин Белькевич не смог продолжить работу на СТО. Накануне Константин Белькевич целую неделю отработал без выходных (по 12 часов в сутки) и попросил два законных отгула в связи с болезнью жены. Но получил отказ. После этого К.Белькевич написал заявление об увольнении, которое подал в начале мая; но заявление потеряли, а трудовую книжку не вернули до настоящего времени.