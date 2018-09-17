Минчане возмущены: Под предлогом капремонта в нашем доме хотят сделать отель! 9 17.09.2018, 13:50

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Фото: «Еврорадио»

Жителей дома на улице Карла Маркса обещают выселить силой, они собираются держать оборону.

Двор дома №17 по улице Кара Маркса в самом центре Минска 17 сентября обещает стать центром противостояния жильцов и коммунальщиков, передает «Еврорадио».

Жители дома не верят, что после "временного выселения" для капитального ремонта их дома они вернутся в свои квартиры. Коммунальщики обещают прийти с милицией и силой вывести людей из их жилья.

"Наш дом — 1947-го года постройки, но его изношенность всего 39%. Это признавала соответствующая оценка. Но неожиданно несколько месяцев назад там заявили, что изношенность дома критическая, и ему срочно нужен капитальный ремонт", — рассказывает Еврорадио житель дома №17 по улице Карла Маркса Сергей Петрович.

По его словам, степень этой внезапной изношенности дома, определялась на глаз. Это вызвало подозрения жителей.

"Чтобы определить изношенность дома и то, каким образом эту беду исправлять, должна была приехать соответствующая комиссия, провести все необходимые замеры, и только потом определить, каким образом дом капитально ремонтировать. Но ничего этого сделано не было — нас просто поставили перед фактом: необходим капитальный ремонт, вас переселят в дома "подменного фонда". Но никаких гарантий, что мы в свои квартиры вернёмся, нам не дали", — говорит собеседник.

Квартиры в доме приватизированы, все жители давно сделали у себя ремонт, и никакой нужды именно в капитальном ремонте дома не видят. По их мнению, реконструкции требует разве что помещение на первом этаже и фасад, который в своё время испортили во время ремонта арендаторы. Но коммунальщики настаивают на необходимости капитального ремонта.

"Только все жильцы убеждены, что больше мы в свои квартиры не вернёмся — так и останемся в том подменном фонде, — говорит Сергей Петрович. — Есть информация из осведомлённых источников, что под маркой капремонта в нашем доме хотят сделать трехзвёздочный отель. Но кто за этим стоит, нам неизвестно".

Сергей Петрович вспоминает, как его семью и жителей ещё трёх соседних домов уже пытались выселить из квартир в 2008-м году, когда улицу Карла Маркса превращали в пешеходную. Тогда отстоять свою собственность у людей получилось.

Выселяться из своих квартир люди и на этот раз не хотят. Особенно с учётом того, что никакого договора с ЖКХ, который бы гарантировал им возвращение, они не подписывали. Коммунальщики, говорит Сергей Петрович, обещают прийти с милицией, выбить дверь и выселить всех принудительно.

В ЖКХ Ленинского района Минска подтвердили, что жильцов дома №17 по улице Карла Маркса действительно собираются выселить в связи с капитальным ремонтом.

"Жилой дом находится в предаварийном состоянии. Там нужно выполнять работы. Никто никого навсегда выселять на собирается", — рассказали нам в отделе капитального ремонта этой организации.

А на её сайте журналисты нашли "Программу капитального ремонта жилого фонда на 2018 год", утверждённую 14. 02. 2018 года. В ней есть дом №17 по улице Маркса. Этот объект "перенесён" из планов 2017 года на 2018-й.