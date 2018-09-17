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Россияне зарываются в долговую яму

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  • 17.09.2018, 14:06
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Банки выдали рекордное число кредиток.

Россияне продолжают ускоренно набирать банковские кредиты в стремлении "подтянуть" уровень жизни, стагнирующий после 3 лет падения реальных располагаемых доходов, пишет finanz.ru.

В августе банки выдали населению миллион кредитных карт, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, сообщает в понедельник Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года года количество кредиток взлетело на 57%.

Самое большое число карт было выдано в Москве (62,2 тысячи), Московской области (47,7 тысячи), Краснодарском крае (33,9 тысячи), Свердловской области (33,8 тысячи), Санкт-Петербурге (33,7 тысячи) и Республике Башкортостан (30,5 тысячи).

В некоторых регионах количество новых кредиток подскочило в разы. Так, в Липецкой и Белгородской областях оно увеличилось вчетверо и вдвое соответственно, в Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в августе текущего года выросла на 49% и 41,5%.

"Россияне продолжают расходовать больше, чем могут себе позволить, и в условиях плавного ухудшения внутренней экономической ситуации это довольно тревожный сигнал", - говорит аналитик "Альпари" Анна Бодрова. Рекорды выдачи в Москве и Московской области не удивляют, однако дальнейший список регионов-рекордсменов вызывает вопросы, добавляет она: в нем присутствует Краснодарский край, где, как и почти везде на юге страны, огромный разрыв между населением, балансирующим на грани минимального дохода, и состоятельными гражданами, Свердловская и Липецкая области.

"Это может быть негативным сигналом, иллюстрирующим тот факт, что повседневные траты населения растут, в том числе и за счет увеличения инфляционной составляющей, доходы не удовлетворяют этим тратам, а психологический компонент и привычка жить не по средствам загоняют население в большие долги", - отмечает Бодрова. Скорее всего, в ближайшие месяцы эта тендеция выльется в рост просрочки. Россиян расслабил длительный период относительной экономической стабильности, и "далеко не все видят, что он закончился", констатирует эксперт.


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