закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

The Telegraph: В спецслужбах РФ кризис из-за последствий проваленной атаки в Солсбери

3
  • 17.09.2018, 14:22
  • 4,494
Фото: AFP

Британская разведка намного лучше научилась противодействовать российской деятельности.

"Сотрудники британских разведок полагают, что российские спецслужбы испытывают кризис из-за негативных последствий "проваленной" атаки, которая была совершена в Солсбери с применением химического оружия", - пишут журналисты The Telegraph (перевод — inopress.ru) Доминик Николлс и Патрик Сойер.

"Как заявили вечером 14 сентября высокопоставленные источники в британских правительственных кругах, конкурирующие ведомства обвиняют ГРУ, российское ведомство военной разведки, в "переходе черты дозволенного" из-за того, каким способом было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В интервью The Telegraph британские официальные лица высказали свое мнение, что в эфир российского телевидения, спонсируемого государством, двоих подозреваемых, которых Скотланд-Ярд обвиняет в атаке, "выкатили" в качестве наказания за то, что во время операции против полковника Скрипаля они оставили за собой "след" из улик", - говорится в статье.

"Один источник в британских правительственных кругах сказал, что среди рассматриваемых гипотез - версия, что этих людей "приносит в жертву другое ведомство, потому что они схалтурили", - пишут авторы.

Тот же источник сказал: "Это одно из направлений расследования - что существует внутренний российский [спор] насчет того, что "это ведомство преступило черту дозволенного, давайте принесем ребят в жертву". Мы с интересом ждем, с какими заявлениями они выступят".

Он заметил: "Мы намного лучше научились противодействовать российской коммуникационной деятельности. Раньше им сходили с рук правдоподобные отрицания их причастности, по данному делу они совершенно неправдоподобны".

Источник добавил: "С самого начала [дела об атаке в] Солсбери была колоссальная кампания пророссийских аккаунтов, продвигавшая российскую версию. С тех пор [как были названы имена этих людей], мы этого не наблюдаем. Соцсети оказали давление: Twitter изгнал тысячи дружественных России или подозрительных аккаунтов, которые создавали ботов. Это может быть и решением тех, кто жмет на кнопку пропаганды в Москве: они признали, что это не самая убедительная версия".


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари