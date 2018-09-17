The Telegraph: В спецслужбах РФ кризис из-за последствий проваленной атаки в Солсбери 3 17.09.2018, 14:22

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Фото: AFP

Британская разведка намного лучше научилась противодействовать российской деятельности.

"Сотрудники британских разведок полагают, что российские спецслужбы испытывают кризис из-за негативных последствий "проваленной" атаки, которая была совершена в Солсбери с применением химического оружия", - пишут журналисты The Telegraph (перевод — inopress.ru) Доминик Николлс и Патрик Сойер.

"Как заявили вечером 14 сентября высокопоставленные источники в британских правительственных кругах, конкурирующие ведомства обвиняют ГРУ, российское ведомство военной разведки, в "переходе черты дозволенного" из-за того, каким способом было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В интервью The Telegraph британские официальные лица высказали свое мнение, что в эфир российского телевидения, спонсируемого государством, двоих подозреваемых, которых Скотланд-Ярд обвиняет в атаке, "выкатили" в качестве наказания за то, что во время операции против полковника Скрипаля они оставили за собой "след" из улик", - говорится в статье.

"Один источник в британских правительственных кругах сказал, что среди рассматриваемых гипотез - версия, что этих людей "приносит в жертву другое ведомство, потому что они схалтурили", - пишут авторы.

Тот же источник сказал: "Это одно из направлений расследования - что существует внутренний российский [спор] насчет того, что "это ведомство преступило черту дозволенного, давайте принесем ребят в жертву". Мы с интересом ждем, с какими заявлениями они выступят".

Он заметил: "Мы намного лучше научились противодействовать российской коммуникационной деятельности. Раньше им сходили с рук правдоподобные отрицания их причастности, по данному делу они совершенно неправдоподобны".

Источник добавил: "С самого начала [дела об атаке в] Солсбери была колоссальная кампания пророссийских аккаунтов, продвигавшая российскую версию. С тех пор [как были названы имена этих людей], мы этого не наблюдаем. Соцсети оказали давление: Twitter изгнал тысячи дружественных России или подозрительных аккаунтов, которые создавали ботов. Это может быть и решением тех, кто жмет на кнопку пропаганды в Москве: они признали, что это не самая убедительная версия".