Еврокомиссар Шефчович стал официальным кандидатом в президенты Еврокомиссии 17.09.2018, 14:42

Марош Шефчович

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Сегодня он сделал заявление в Европарламенте.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович официально объявил в понедельник о том, что будет кандидатом от социал-демократической политической группы во время европейских выборов 2019 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Шефчович сделал заявление сегодня в Европарламенте, указав на необходимость сосредоточиться на преодолении расколов между странами ЕС по ряду вопросов.

Он также сказал, что считает наиболее угрожающими ложные обещания популистов по всей Европе.

"Они эксплуатируют страхи людей, законное разочарование и гнев, воруют и используют чувство патриотизма, они процветают на различиях, часто играют с огнем, стремятся уничтожить наше европейское сотрудничество, нашу европейскую мечту", - сказал еврокомиссар.

Шефчович стал вторым европейским политиком, который официально объявил о своей кандидатуре после того, как 5 сентября это сделал руководитель группы "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

Марош Шефчович – словацкий дипломат, и в связи с дипломатической службой не принадлежал в своей стране ни к одной политической партии. Прежде чем переехать в Брюссель, он работал в Зимбабве, Канаде и был послом в Израиле. С 2004-2009 года возглавлял представительство Словакии в ЕС.

Тогда премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил его на должность комиссара Европейского Союза. В 2010 году он был выдвинут на должность вице-президента Комиссии, которую до сих пор занимает.

На европейских выборах 2014 года он баллотировался от социал-демократической группы и получил место в Европарламенте, но решил отказаться от него.

В Еврокомиссии он снова получил должность вице-президента и стал отвечать за Энергетический союз ЕС. С тех пор он продолжает заниматься несколькими соглашениями, в том числе газовым соглашением между Россией и Украиной. Шефчович учился в Москве и свободно владеет русским языком.