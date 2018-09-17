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«Суд не защитил от произвола чиновников, а подтвердил «законность» их действий»

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  • 17.09.2018, 14:49
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Олеся Садовская

Олеся Садовская намерена искать справедливости на международном уровне.

Член профсоюза РЭП Олеся Садовская из Молодечно получила определение коллегии по гражданским делам Минского областного суда, пишет praca-by.info.

Кассационная инстанция оставила без изменения решение суда Молодечненского района. В этом решении от 7 мая 2018 года Молодечненский районный суд отказался возместить Олесе Садовской и ее дочери моральный вред Истица просила 134 000 рублей за то, что ее пытали в милиции и за то, что чиновники допустили целый ряд нарушений, которые привели к тому, что Олеся Садовская получила ложный психиатрический диагноз, а ее дочь больше года жила в приюте и приемных семьях.

Так, о связывании Садовской в «ласточку» на полу отделения милиции коллегия по гражданским делам отвечает:

«Указанные меры в отношении истца применены на основании Закона при пресечении противоправных действий истца».

С тем, что избиение в милиции, ложный психиатрический диагноз и отбирание дочери доставили Олесе Садовской страдания, суд не согласен и называет претензии «субъективным мнением»:

«Приведенные в жалобе доводы представляют собой иную субъективную оценку как обстоятельств, так и доказательств […], не основанную на действующем законодательстве. Нематериальные блага Садовской и ее дочери не нарушены».

Сама Олеся Садовская считает, что «решение отражает абсурд и демонстрирует несостоятельность судебной коллегии Минского областного суда»:

– На самом деле никто и не рассчитывал на выигрыш в данном процессе, однако он стал фундаментом для истинного разбирательства и предъявления претензий к конкретным виновным.

Олеся Садовская рассказала, что суд не восстановил ее права, не защитил ее от произвола чиновников, а наоборот, подтвердил законность их действий, поэтому она намерена искать справедливости на международном уровне:

– Готовится серия исков и обращение в Комитет по правам человека ООН. Обсуждаем, какие меры применить к представителям суда: не только по данному решению, но и по другим разбирательствам с моим участием, которые уже отменены. Достичь цели через государственную правоохранительную и судебную систему очень долго, но возможно. При помощи опытных юристов у нас разработана четкая стратегия, в рамках которой уже сейчас общество имеет положительные результаты. Все результаты получены при помощи противоречивых отписок и ответов государственных ведомств, то есть, в основание обжалования используются ответы государственных органов двух- , трехгодичной давности, и решения принимаются именно на их основе.


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