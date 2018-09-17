ЦБ России набирает валютные долги на фоне обвала рубля 17.09.2018, 14:50

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Банк был вынужден занимать доллары на Западе, чтобы компенсировать их нехватку на рынке.

Банк России, вероятно, был вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов на российском рынке на фоне оттока нерезидентов из гособлигаций и обвала рубля, пишет finanz.ru.

К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ на минувшей неделе.

Так, по данным Центробанка, чистый отток капитала из России составил 5 млрд долларов за месяц. Хотя это на 20% больше, чем в июле, и почти втрое превышает показатель годичной давности, цифра явно меньше, чем фактически состоявшийся отток.

Так, по данным того же ЦБ, 1,9 млрд долларов должны были вернуть зарубежным кредиторам крупнейшие российские корпорации и банки (топ-40); еще 2,5 млрд долларов ушло в виде интервенций Минфина, который хотя и приостановил покупки валюты, все же успел выполнить почти половину плана на месяц.

Из данных по платежному балансу следует, что оттока капитала из госсектора - то есть облигаций федерального займа - практически не происходило, указывает Райффайзенбанк.

Но это опровергается самим ЦБ: зарубежные инвесторы сбросили ОФЗ примерно на 130 млрд рублей, или 2 млрд долларов, сообщила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Это означает, что "отток капитала нерезидентов из госсектора мог быть компенсирован ввозом валюты ЦБ", делают вывод в Райффайзенбанке: речь идет о кредитах, которые привлекаются регулятором под залог ценных бумаг из международных резервов.

Аналогичным образом центробанк действовал летом прошлого года: на фоне краха ФК "Открытие" он занял у нерезидентов 8,9 млрд долларов. Общая сумма долга ЦБ при этом достигла 8-летнего рекорда в 11,6 млрд долларов.

В 2018 году центробанк гасил эти займы, однако теперь мог "вновь нарастить задолженность для пополнения ликвидности на локальном рынке", объясняет Райффайзенбанк.

Собственных валютных резервов в банковской системе практически нет: на 1 августа запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов за рубежом лишь на 1,3 млрд долларов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.

Объем этой "подушки безопасности" был в 12 раз меньше, чем летом 2016 года.

Валюту из банков ускоренно выводят корпоративные клиенты: они забрали со счетов 3 млрд долларов в июле, 4,9 млрд - в июне и более 17 млрд - с апреля.