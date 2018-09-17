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Трамп: «Троеморье» имеет огромный потенциал в вопросах энергетической безопасности

  • 17.09.2018, 15:13

Инициатива снижает барьеры в торговле.

Президент США Дональд Трамп считает, что инициатива Троеморье имеет огромный потенциал в вопросах энергетической безопасности и снижение барьеров в торговле. Политик написал письмо к участникам бизнес-форума, организованного по случаю саммита Троеморье, который проходит в Бухаресте 17-18 сентября, передает «Радио Польша».

Американский президент напомнил о своем прошлогоднем выступлении во время бизнес-форума в Варшаве: «Во время того визита выразил поддержку США Троеморью и нашим совместным целям: развитие инфраструктуры, расширение сотрудничества, увеличение энергетической безопасности и снижение барьеров в торговле с Центрально-Восточной Европой. Инициатива Троеморье имеет огромный потенциал, если речь идет о достижении целей в этих сферах».

По мнению Дональда Трампа, новая энергетическая инфраструктура необходима для большей экономической интеграции, открытия доступа к новым рынкам и диверсификации источников энергии в целом регионе. Американский президент отметил достижения Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии и Словакии в энергетической диверсификации, благодаря строительству инфраструктуры газопроводов.


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