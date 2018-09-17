«Дали зажигалку, сказали связать шнурки вместе и попробовать ремнем достать до крюка» 4 17.09.2018, 15:27

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Фото: «Еврорадио»

В суде по делу Коржича выступили рядовые, которые участвовали в следственном эксперименте.

В Минске продолжаются судебные заседания по уголовному делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах. Обвинение предъявлено трём сержантам: Евгению Барановскому, Егору Скуратовичу и Антону Вяжевичу. 11 сентября суд приступил к их допросу, передает «Еврорадио».

Первым 11 сентября выступил Барановский, 12 и 13 сентября показания давал Скуратович. С 14 сентября и по сегодняшний день допрашивают Вяжевича.

Сегодня также показания дал Вадим Савко из Гродно. Он участвовал в проведении следственного эксперимента по "делу Коржича" в роли погибшего рядового.

— Рядовых построили и отобрали по росту для участия. Пошли в медроту. В подвал. Света не было. Я светил зажигалкой. Завязывал петлю на железный кручок, который был в середине комнаты. Там комната небольшая. Светил в потолок зажигалкой. Достать можно было, став на носочки.

Потом включили свет. Сфотографировали. Потом сказали связать ноги шнурком и залезть в петлю. Долго не получалось. Петля сползала. Потом додумался, что спиной надо упереться в правую стенку, ногами — в левую. И так получилось через три движения дотянуться до потолка.

Савко считает, что таким образом человек с завязанными ногами может самостоятельно повесится. Уточняет, что глаза во время следственного эксперимента завязывал шарфом.

На этих следственных действиях присутствовали фотограф и ещё два человека.

Светлана Коржич уточняет, была ли у Савко грязная от побелки спина. Савко говорит, что да — спина была грязной. На что мама замечает, что, согласно показаниям свидетелей, её сын висел в петле в чистой одежде.

Показания по "делу Коржича" даёт Виталий Мицкевич. Рядовой. Также участвовал в следственном эксперименте. Никого их обвиняемых не знает.

Очень волнуется.

— Пришли в медроту. Нас было человек 10-15. Врач мерял рост и вес. После этого выбрали нас троих и пошли в подвал, — рассказывает Мицкевич. — В качестве статиста меня завели в место, где нашли Коржича. Дали зажигалку, сказали связать шнурки вместе и попробовать ремнём достать до крюка. Я завязал петлю на узел. После этого попробовал стать на носочки и достать головой до петли. Роста не хватило. Затем спиной и ногами я упёрся в стену [говорит то же, что и предыдущий свидетель]. Чтобы добраться до крючка, проделал это 5-8 раз. Эксперимент получится. Физически это сделать нетрудно.

Парень также говорит, что следы на одежде от побелки были.

Добавляет, что время следственного эксперимента присутствовал майор КГБ.

Мама Саши Коржича замечает, что в соседнем помещении стояла лестница. Мол, не проще ли было, чтобы совершить суицид, залезть по ней?

Свидетель отвечает, что проще, но "с завязанными ногами по лестницу не пойдёшь".

Напомним, тело Александра Коржича нашли в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле неделю. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование громкого дела длилось полгода. В апреле 2018 года Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Мать солдата в эту версию не верит.