Прощание с выборами в России 1 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

17.09.2018, 15:34

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Иван Преображенский

Россияне проснулись в новой политической реальности.

Второй тур губернаторских выборов в Приморском крае привел к громкому скандалу. До последнего момента там лидировал кандидат-коммунист. Я ложился спать в убеждении, что он и победит. Но кремлевский "десант" и местный избирком ночью сотворили чудо и вывели единоросса на первое место. Эксперты организации "Голос" говорят, что произошедшее можно назвать незаконным захватом и удержанием власти. Может ли это решение иметь последствия не только для истории имитационных выборов, но и для политического будущего России в целом?

Какая разница - коммунист или единоросс?

Неважно, кто победит на этих псевдовыборах, говорят некоторые представители российской несистемной оппозиции. Все равно власть сломает всех об колено. Вот и расскажите нам после приморских фальсификаций, почему же это надо ходить голосовать и почему важен каждый голос, саркастически спрашивает, например, политолог Федор Крашенинников.

Действительно, для реальной политики нет никакой разницы, победит ли единоросс или кандидат от КПРФ, который еще до окончательного подведения итогов выборов поспешил сообщить, что не поднимет над Приморьем красный флаг и будет проводить курс Владимира Путина.

Я сознательно не даю фамилий - они не важны. КПРФ и "Единая Россия" - давно просто разные фракции одной недопартии с центром принятия решений в Кремле. Достаточно посмотреть на Орловскую область, где коммунист Андрей Клычков тихо и в рамках заранее запрограммированного результата избрался 9 сентября губернатором.

Но не по чину игрушечной оппозиции побеждать там, где ей этого не разрешали. Российский политический феодализм состоит в том, что КПРФ уже дали "в кормление" Орел, и иных земель партия искать не должна.

Так что для власти разница есть. Она-то как раз очень тонко разбирается в сортах своих агентов. Но главное даже не это. Приморский единоросс не просто врио. губернатора, но кандидат, получивший личное благословение Путина, который встретился с ним между первым и вторым туром. То есть, голосуя за коммуниста, приморские избиратели фактически отказали в своей поддержке лично президенту России.

Новая реальность для регионов

Таким образом, благодаря приморским выборам, чем бы они официально ни закончились, мы теперь знаем, что прямая поддержка Владимира Путина, оказывается, больше ничего не гарантирует региональным элитам. Он не может передать им свой гигантский рейтинг, если вообще еще этим рейтингом обладает.

С начала 2000-х годов между Кремлем и регионами действовал неформальный договор: местные элиты демонстрируют лояльность, а за это Москва в нужный момент берет их под зонтик президентского рейтинга и защищает от потери власти. Теперь центральная власть больше не может выполнять свою часть сделки. И это со временем обязательно скажется на лояльности региональных элит.

Прощайте, выборы?

Еще одна проблема для Кремля - возможность поражения на выборах. Российские власти и так в последние годы все чаще ориентировались в борьбе с оппозицией на прямое насилие. Во время губернаторских выборов 9 сентября ни один реальный оппозиционер до участия допущен не был. Любые протесты жестко подавляют.

Но сами выборы, пусть и имитационные, как инструмент своей легитимации власти все же сохраняли. Как считают (и небезосновательно) многие политологи, электоральный авторитаризм - одна из самых гибких и устойчивых форм авторитарного правления.

Приморье ставит перед Кремлем дилемму - сохранять ли эту старую схему? Ведь велик риск того, что вместо подтверждения своего права на власть будет происходить делегитимизация. Население местами так устало, что голосует за кого угодно - лишь бы против власти.

Если так пойдет и дальше, Кремлю придется все откровеннее подделывать результаты голосования. И, значит, подрывать свою собственную репутацию. Особенно велик риск как раз для ответственных за выборы чиновников, которые и за возможные фальсификации несут личную ответственность. Им бы логично и предложить президенту от выборов отказаться и назначать всех указами.

Такой вариант выглядит как вероятный. Однако при всей кажущейся простоте, это решение, в итоге, наверняка еще больше ослабит российскую власть. Обратная связь с населением и даже ее имитация окончательно будут потеряны.

Однозначное поражение

Таким образом, приморские выборы - безусловно, начало новой политической реальности, в которой теперь живет Россия. Штатные пессимисты, а тем более власти, могут делать вид, что ничего не изменилось.

В реальности налицо глубокие изменения отношений центральной власти с регионами и с населением страны в целом. Взаимопонимания все меньше, старые договоры перестают работать. Посмотрим, хватит ли у властей адекватности предложить взамен что-то другое, кроме резиновых дубинок.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»