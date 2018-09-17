закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 16:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

В Минск в конце прошлой недели приезжали Rammstein

3
  • 17.09.2018, 15:44
  • 1,090

Что они делали в Беларуси?

В конце прошлой недели в Минске побывали с неофициальным визитом музыканты группы Rammstein. Фотодоказательства этого визита можно найти в социальных сетях, пишет onliner.by. На большинстве фотографий фигурирует Пауль Ландерс — гитарист немецкого коллектива. Зачем музыканты приезжали в Беларусь?

На одной из фотографий в компании немцев засветился белорусский композитор Леонид Ширин. Ему журналисты позвонили уточнить обстоятельства этой встречи.

— К нам они заходили просто посмотреть студию. Мы немножко поговорили: если им понадобится что-то оперативно записывать в Беларуси, они могут сделать это у нас — на «Малиновка.by» продюсерского центра «Спамаш». Почему они приезжали, я знаю, но говорить об этом не уполномочен. Всегда по факту: будет какая-то работа — значит, будем рассказывать. Конкретных договоренностей у нас не было: их устроило все, что у нас есть. В случае, если запись потребуется, они к нам обратятся. Мы очень хорошо посидели, поговорили. О чем еще говорили? Они сказали, что им нравится в Минске, если в общих чертах. К нам они попали через руководство, поэтому деталей я не знаю. Это не та информация, которую нужно распространять, — говорит Леонид Ширин.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари