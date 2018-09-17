В Минск в конце прошлой недели приезжали Rammstein 3 17.09.2018, 15:44

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Что они делали в Беларуси?

В конце прошлой недели в Минске побывали с неофициальным визитом музыканты группы Rammstein. Фотодоказательства этого визита можно найти в социальных сетях, пишет onliner.by. На большинстве фотографий фигурирует Пауль Ландерс — гитарист немецкого коллектива. Зачем музыканты приезжали в Беларусь?

На одной из фотографий в компании немцев засветился белорусский композитор Леонид Ширин. Ему журналисты позвонили уточнить обстоятельства этой встречи.

— К нам они заходили просто посмотреть студию. Мы немножко поговорили: если им понадобится что-то оперативно записывать в Беларуси, они могут сделать это у нас — на «Малиновка.by» продюсерского центра «Спамаш». Почему они приезжали, я знаю, но говорить об этом не уполномочен. Всегда по факту: будет какая-то работа — значит, будем рассказывать. Конкретных договоренностей у нас не было: их устроило все, что у нас есть. В случае, если запись потребуется, они к нам обратятся. Мы очень хорошо посидели, поговорили. О чем еще говорили? Они сказали, что им нравится в Минске, если в общих чертах. К нам они попали через руководство, поэтому деталей я не знаю. Это не та информация, которую нужно распространять, — говорит Леонид Ширин.