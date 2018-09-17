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Климкин: Почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы

  • 17.09.2018, 15:46
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Дипломатические отношения Украины и РФ существуют только в виртуальном пространстве.

Почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы, заявил министр внутренних дел Украины Павел Климкин. Об этом пишет «Новое время».

"По консулам (российским – ред.). Мы уменьшили их тут в Украине. Выгнали всех, кто работал на службы. На самом деле там практически все работают на спецслужбы", - сказал он во время выступления на Евроатлантическом форуме в Киеве.

Климкин добавил, что дипломатические отношения Украины и России существуют только в виртуальном пространстве.

"Тут спецслужбы российские, там наши консулы", - пояснил он.

Глава украинского МИД также добавил, что Украине не хватает своих консулов на территории России.

"Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - резюмировал он.

Напомним, 28 марта территорию Украины покинули 13 российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата в рамках ответных мер на применение химического оружия в британском Солсбери.


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