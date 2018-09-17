Припять под аварийным мостом в Житковичском районе возвращают в старое русло 1 17.09.2018, 15:57

Фото: tut.by

Процесс займет не одну неделю.

Русло Припяти, которое пришлось изменить еще до основного ремонта треснувшего моста, теперь возвращают в привычное положение. После этого специалисты приступят к восстановлению участка трассы Р-88, сообщил tut.by главный инженер «Гомельавтодора» Сергей Конаков.

Часть треснувшего моста взорвали в мае. Но до этого пришлось изменить русло реки, так как рухнувшие бетонные конструкции перекрыли бы ей путь.

Сейчас реку возвращают в естественное течение. Для этого строители разбирают временную перемычку и засыпают искусственно созданное русло. Процесс небыстрый, займет не одну неделю.

Затем, когда река окажется на своем привычном месте, специалисты приступят к восстановлению дороги Житковичи — Туров — Давид-Городок, 500-метровым участком которой пришлось пожертвовать из-за нового русла.

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять на время парализовало жизнь и экономику в регионе. Сейчас попасть с одного берега на другой можно по понтонной переправе или на пароме.

Работа по возведению обновленного моста идет и днем, и ночью. Стратегически важный для региона объект должен открыться уже к 7 ноября нынешнего года.