Павел Северинец назвал приоритет защитников Куропат 17.09.2018, 16:06

В Куропатах сегодня состоялось собрание защитников.

На нем участники протеста против ресторана «Поедем, поедим» определили план действий на неделю.

Как сообщил belsat.eu сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец, на собрании присутствовали около десяти активистов. Среди них — активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, правозащитница Наталья Горячко-Басалыга, активист Денис Урбанович, священник Белорусской автокефальной церкви о. Викентий и другие.

«Нас «охраняли» сразу четверо милиционеров, очень активно лезли с оперативными съемками», - рассказал Северинец. При этом задержан никто из участников собрания не был.

По словам Северинца, защитники Куропат подтвердили свое намерение продолжать стражу до Дзядоў (2 ноября).

«Мы также определились с параметрами нашей стражи: как минимум три человека должны стоять ежедневно. В следующий понедельник в 12 мы проведем в Куропатах пресс-конференцию о бойкоте «Поедем, поедим», на которой подробнее расскажем про запланированные акции. Точно можно сказать, что все они будут направлены исключительно на закрытие ресторана.

Например, мы собираемся информировать жителей близлежащих домов по улице Мирошниченко о бойкоте, чтобы они присоединялись. Но сегодня мы и так видим, что белорусский народ отчасти сам бойкотирует этот позорный ресторан, не ходит туда», - сказал Павел Северинец.

Кроме того, протестующие собрали около 200 подписей под обращением с требованием прекратить деятельность «Поедем, поедим». Это обращение они вскоре передадут в совет министров на имя премьера Сергея Румаса.

Протест против ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах длится более 100 дней. За это время активистов и журналистов, освещавших протесты, неоднократно задерживали милиционеры, а суды наказывали большими штрафами и административными арестами.