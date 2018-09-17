закрыть
17 сентября 2018, понедельник, 16:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Массовая миграция российских чиновников способствует коррупции

  • 17.09.2018, 16:11

Как чиновники целыми командами мигрируют с одной должности на другую.

Массовые миграции российских чиновников выявил программный анализ базы данных "Декларатор", включающей данные о 59 тысячах госслужащих, сообщает в понедельник, 17 сентября, "Новая газета", пишет «Немецкая волна».

Команды должностных лиц переходят на новые места работы вслед за руководителем и отдают госконтракты на миллиарды рублей знакомым или землякам.

Так, по данным исследования, проведенного газетой совместно с центром "Трансперенси Интернешнл - Р", экс- министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин в 2010 году возглавил департамент городского строительства Москвы. С 2011 года он перевел вслед за собой на руководящие посты в 45 московских госучреждениях 46 бывших земляков и коллег - чиновников и бизнесменов.

"Освоение" госконтрактов на триллион рублей

Люди из команды Хуснуллина перемещались в Москву на протяжении семи лет. В 2011-2018 годах компании из Татарстана заключили 3419 контрактов на сумму 490 млрд рублей с госучреждениями, подведомственными землякам Хуснуллина. По сумме всех контрактов они уступили лишь подрядчикам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А по числу контрактов вышли на третье место, опередив Санкт-Петербург.

Кроме того, хотя департамент транспорта в Москве не находится под контролем Хуснуллина, знакомые ему бизнесмены смогли заключить контракты на строительство столичного метро на сотни миллиардов рублей. С учетом этих денег сумма бюджетных средств, "освоенных" земляками Хуснуллина, превысила 1 трлн рублей.

Помимо команды Хуснуллина, рассматриваются другие случаи миграции чиновников на федеральном и городском уровнях. Они не всегда означают коррупцию, но в связи с расплывчатой формулировкой понятия "конфликт интересов" в законе "О противодействии коррупции" у чиновников остается лазейка для назначения знакомых или бывших коллег на выгодные должности.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари