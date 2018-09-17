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Последние жители Грушевки: Нам дают квартиру, которую мы не потянем

  • 17.09.2018, 16:20
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Под ковш бульдозера попали старые минские двухэтажки.

«Застывший район», «умирающая деревня» - как только не называли минчане старую Грушевку с ее деревянными домиками, пишет kp.by. Особенно контрастировали ветхие сооружения с открывшейся станцией метро и оживленным проспектом Дзержинского.

Недавно микрорайон стали активно застраивать, под ковш бульдозера пошли семь бараков - двухэтажных домов с десятками квартир, построенных сразу после войны. На очереди - последний, на ул. Папанина. Кажется, что время здесь остановилось: пустуют ветхие качели у дома, заколочены двери и окна. От кинотеатра «Авангард» остались лишь руины…

«У соседки с первого этажа из пола проросли растения»

Изменения коснулись и жителей, скоро им предстоит переехать. Сожалений у них нет, ведь дома давно устарели.

- Последний капремонт делали еще в 1980-е, - рассказывает Мария. - У нас гнилые стены, трубы, в квартирах сыро, у моего ребенка началась аллергия. Только вылечили кашель - пошли дожди, в квартире сырость, он вновь заболел! Летом белье сушим только на улице, в квартире жуткие запахи. Бывает, приходится травить тараканов. У соседки с первого этажа вовсе в полу выросли растения, прямо через дом и фундамент прошли! Приехали рабочие, открыли цоколь, а там все гнилое. Они позабивали чем-то, и все.

Разговоры о сносе начались 30 - 40 лет назад, но более детально заговорили около 5 лет назад, когда территорию решили застраивать многоэтажками.

На месте старых двухэтажек появятся высотки
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Раньше здесь был целый квартал с бараками, мы последние, - продолжает женщина. - Хочется жить в нормальных условиях. Я за коммуналку летом плачу 188 рублей, зимой - 230, потому что нет газовых счетчиков. А как их поставишь на ужасные трубы? Говорили, мол, меняйте трубы, но это очень дорого, а не сегодня-завтра меня снесут!

«Нам дают квартиру, которую мы не потянем»

В трешке в бараке Мария живет с бабушкой, дядей, сыном, сестрой и племянником. Главный вопрос, который всех волнует, - компенсация. У семьи свой нюанс: жилье у них - арендное.

- Из нашего дома отселили почти все семьи, потому что у всех приватизированные квартиры, застройщик предложил разные варианты - в Сухарево, Каменной Горке, - продолжает Мария. - У меня не приватизированное жилье, а арендное. Предлагают чуть получше, чем здесь: например, вторичку на ул. Прилукская. По закону нужно давать 15 метров на человека, мне предлагают четырехкомнатную квартиру в 75 квадратных метров. Но меня это не устраивает.

- Почему?

- Я главный квартиросъемщик, вся ответственность будет на мне. Представьте, какая коммуналка в четырехкомнатной квартире? Работаем только я и сестра, бабушка на пенсии, дядя не работает, пьет. Мне придется всю зарплату отдавать. Почему бы не дать нам три однокомнатные квартиры: мне с сыном, сестре с племянником и дяде с бабушкой? Неужели не найдется в Московском районе арендного жилья? А так дадут квартиру, которую мы не потянем, да еще и не с лучшими условиями.

Разговоры о сносе начались 30 - 40 лет назад, но более детально заговорили около 5 лет назад, когда территорию решили застраивать многоэтажками.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Мария с сестрой стоят в очереди на жилье. Если они переедут в предлагаемую квартиру, их с этой очереди автоматически снимают.

- Мы в очереди с 1980 года. А теперь, мол, забудьте? - говорит Мария. - Я вижу два пути: либо дать нам по отдельной квартире, либо дать построиться. Я ходила в исполком, писала письма. Со мной заключили новый договор найма. А в администрации сказали, что теперь этим вопросом будет заниматься «Датч Стар» (застройщик. - Ред.) по согласованию со мной. То есть отселять меня будут так же, как собственников приватизированных квартир.

«Предлагали квартиру, где жила бабушка с семью котами»

Квартал, где раньше располагались бараки, теперь окружен стройкой.

- Это невозможно! С утра перед окном строители в бытовках переодеваются, матом ругаются! - рассказывает соседка Марии Алеся (имя по ее просьбе изменено). - У нас перерезаны трубы отопления, колонки с водой. В службах нам говорят, мол, так вас уже почти снесли, что вы хотите? По ночам в окна лезут бомжи.

Многие жители хотят жить в нормальных условиях
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Квартира, где живет Алеся, не полностью принадлежит семье, одна доля - у государства.

- Я живу здесь 16 лет, долго обещали нас снести, но занялись только сейчас. Главная проблема - то, что нам не хотят давать то жилье, какое мы хотим и заслуживаем, - объясняет мама Алеси Татьяна. - Предлагают варианты с сайта самых дешевых квартир, где внизу есть сноска «требуется капремонт». Получается, из этого сарая мы должны переехать в такой же!

- Нам предлагали квартиры, например, в Чижовке, - продолжает Алеся. - Соседи рассказали, что там жила раньше бабушка с семью котами. А когда умерла, тело еще несколько дней лежало в квартире. Представьте, какие там запахи! Да еще и подъезд весь в надписях. Почему жильцам других бараков давали новострои, а нам такое? Также нам предложили квартиру в Зеленом Луге. Нормальная квартира, но до работы мне добираться полтора часа.

Жильцы сами занимались поиском жилья, предлагали варианты застройщику.

- Нам говорят, что очень дорого. Нас всего четверо в квартире. Мы предлагали вариант в доме в Малиновке, по метражу она как раз 60 метров, которые нам положены. Да и цена за метр ниже средней по рынку. В ответ - молчание. По плану дом должны снести до 28 октября, а у нас ничего не решено. Я написала застройщику письмо, жду ответа.

Местные жители обеспокоены, какие квартиры им предоставят
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Застройщик: «Жители отселены в дома 90-х и выше годов постройки»

Застройкой квартала, а также вопросами компенсации занимается компания «Датч Стар». На месте бывших бараков здесь возводят современный жилой квартал - «Гранд Хаус».

- На начальном этапе большая часть жилья находилась в собственности государственного жилого фонда, - пояснили в компании застройщика. - После утверждения проекта происходила приватизация жилья, затем мы начали работать с собственниками и реализовывать их имущественные права. Необходимо было отселить 8 бараков. На сегодня полностью отселены и снесены 7 двухэтажных домов. Завершается процесс реализации имущественных прав последних пяти квартир в восьмом доме, две из которых в процессе оформления документов. Все жилье предоставляли в черте города Минска. Были спорные ситуации, но, чтобы ускорить процесс, мы шли навстречу и старались договариваться с собственниками. Жители отселены в дома 90-х и выше годов постройки. В одной из квартир площадью 53 квадратных метра были зарегистрированы 12 человек, включая 6 собственников. Им предоставлено три квартиры общим метражом около 200 квадратных метров.

- Как будет решаться вопрос с арендным жильем?

- Оставшиеся три квартиры принадлежат или имеют долю государства. Мы предоставляем жилье по законодательным нормам и передаем их в собственность города. В настоящий момент идет поиск и согласование вариантов. На рассмотрении находятся квартиры площадью от 55 до 67 квадратных метров в домах 90-х и выше годов постройки. Что касается Марии, то поскольку она проживает в арендном жилье, переселение ее в другое арендное жилье находится в зоне ответственности управления жилищной политики Мингорисполкома.

Администрация: «Пока мы не согласуем, застройщик не сможет предоставить квартиру»

Так как жилье у Марии арендное, в диалог вступает городская власть: застройщик покупает квартиру по нужному метражу и передает ее в собственность ЖРЭО Московского района.

- Гражданка получит квартиру также в аренду, с ней будут заключать договор найма. Только после этого она сможет заселиться в квартиру, - объясняет замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич. - Все будет происходить в соответствии с законодательством. Меньше, чем ей полагается, она не получит. Сейчас идет обсуждение застройщиком, рассматриваются квартиры в Московском районе. Они нам уже предлагали варианты. Пока мы не согласуем, они не смогут предоставить квартиру.


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