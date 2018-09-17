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Илья Яшин: Подлость и лицемерие возводятся на уровень государственной политики

  • 17.09.2018, 16:44

Как можно верить хоть одному слову Путина, если он нарушает свои же официальные указы?

"У российской власти есть два типа сторонников. Одни — лицемеры, которые защищают легенду про "туристов в Солсбери", хотя и сами понимают, что она насквозь лжива. Другие — искренние люди, которые признают, что ГРУ устроила покушение на своего бывшего коллегу в Англии, но оправдывают эти действия", - пишет политик и глава Красносельского района Москвы Илья Яшин в «Фейсбуке».

"Логика последних понятна: Скрипаль предал своих, изменил присяге, и теперь разговор с ним короткий. Однако в подобных рассуждениях есть как минимум два изъяна.

Во-первых, Скрипаль не беглый разведчик, изменивший родине. Он был разоблачен, отправлен под суд и больше пять лет сидел в за решеткой. А потом президент его помиловал и отпустил за границу.

Что же получается?

Одной рукой глава государства подписывает указ о помиловании человека, а другой — направляет к нему наемных убийц. То есть подлость и лицемерие возводятся на уровень государственной политики. Как можно верить хоть одному слову президента, если он нарушает свои же официальные указы? И тут речь уже не о британском подданном Скрипале — речь о репутации президента России.

Во-вторых, очевидное — подготовленные ГРУ убийцы действовали по сути террористическими методами. В их задачу входила ликвидация Скрипаля. Однако они подвергли опасности жизнь людей, которые не имели никакого отношения к этому конфликту. Всего разные степени отравления получило больше двадцати человек.

Я, конечно, говорю банальные вещи, но иногда их просто полезно говорить вслух. Если государство совершает подлости и ради своих целей готово жертвовать невиновными людьми — да, его будут бояться. Но одновременно и презирать.

Я не хочу, чтобы моя Родина была таким государством".


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